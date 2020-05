Während wegen der Coronakrise sämtliche Tennis-Profiturniere abgesagt oder verschoben worden sind, findet in Höhr-Grenzhausen ein viertägiges Showevent statt. Besonders im Blickpunkt steht dabei das Gesundheits- und Hygienekonzept, denn es könnte bald auch in anderen Sportarten zum Einsatz kommen - so etwa in der Fußball-Bundesliga. mehr...