Während wegen der Coronakrise sämtliche Tennis-Profiturniere abgesagt oder verschoben worden sind, findet in Höhr-Grenzhausen ein viertägiges Showevent statt. Besonders im Blickpunkt steht dabei das Gesundheits- und Hygienekonzept, denn es könnte bald auch in anderen Sportarten zum Einsatz kommen - so etwa in der Fußball-Bundesliga.

Verantwortlich dafür zeigt sich bei dem Turnier in dem kleinen rheinland-pfälzischen Städtchen im Westerwaldkreis die Firma APA Brands Events Solutions aus Neuwied. Ein Unternehmen, dass auch in der Fußball-Bundesliga und bei der Nationalmannschaft, Generalausstatter für die Hygienemaßnahmen ist. "Große Herausforderung" "Es ist ein Pilotprojekt", sagt Peter Adelfang, Mitinhaber der Agentur, gegenüber SWR Sport: "Es ist das erste mal, dass so etwas stattfindet. Sogar weltweit. Es ist eine große Herausforderung, dem gerecht zu werden. Vielleicht kann das eine Initialmaßnahme sein, damit die Politik am 06. Mai sagt: 'Hey, das hat ja geklappt.'" Dauer 0:19 min Peter Adelfang: "Das ist ein Pilotprojekt" Peter Adelfang: "Das ist ein Pilotprojekt" Hoffen auf eine Signalwirkung Adelfang hofft auf eine Signalwirkung, sollte in Höhr-Grenzhausen alles ohne Probleme ablaufen. "Das ist hier natürlich eine andere Größenordnung. Bundesliga-Spiele ohne Zuschauer werden mit maximal 239 Personen inklusive Athleten in einem Stadion stattfinden. Hier haben wir aber die Chance, im Kleinen auszuprobieren, was funktioniert und was nicht funktioniert. Wird sind sehr froh darüber, denn wir brauchen endlich Bewegung im Sport", sagt er. Dauer 0:39 min Peter Adelfang: "Wir brauchen endlich Bewegung im Sport" Peter Adelfang: "Wir brauchen endlich Bewegung im Sport" Die Maßnahmen, die bei dem Showturnier im Westerwald vorgenommen werden, sind strikt. "Fieber messen, Masken ausgeben und die Spieler begleiten", erzählt Adelfang: "Wir haben spezielle Logen für die Spieler vorbereitet. Alles wird ständig desinfiziert." Die getrennten Logen der Tennisspieler beim Turnier in Höhr-Grenzhausen SWR "Großes Glücksgefühl für die Spieler" Adelfang gibt aber auch zu: "Dadurch, dass keine Zuschauer zugelassen sind, wirkt es hier ein bisschen wie ein Trainingsmatch. Das ist etwas skurril." Aber: "Die Spieler sind endlich zurück auf dem Platz. Das ist für sie ein großes Glücksgefühl." Deshalb seien die Maßnahmen für die Tennisprofis auch "absolut okay". Dauer 0:49 min Peter Adelfang zu den Hygienemaßnahmen in Höhr-Grenzhausen Peter Adelfang zu den Hygienemaßnahmen in Höhr-Grenzhausen Noch bis Sonntag werden sich also die Blicke der Tenniswelt nach Höhr-Grenzhausen richten. Wenn alles glatt läuft, könnte man viele der Maßnahmen auch auf die Fußball-Bundesliga übertragen. Vorausgesetzt, dort rollt wieder der Ball. Dort hofft man trotz der anhaltenden Coronakrise, im Mai den Spielbetrieb wieder aufnehmen zu können. In der kommenden Woche, wohl am 06. Mai, wird eine Entscheidung der Politik erwartet. Doch bis dahin sind noch einige Hürden zu überwinden: Am Freitagabend hatte der 1. FC Köln drei positive Corona-Tests bekannt gegeben.