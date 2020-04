Auch Tennis pausiert aufgrund der Corona-Krise. Dominik Koepfer aus Furtwangen hält sich derzeit in Florida auf. Im Gespräch mit SWR Sport spricht der 25-Jährige über sein Training dort und wie er die Auswirkungen der Pandemie in dem US-Bundesstaat wahrnimmt.

"Mir geht's gut, ich bin gesund", erzählt Koepfer, der sich derzeit in Tampa aufhält, im Gespräch mit SWR Sport. Die Corona-Krise sei auch in Florida natürlich allgegenwärtig. "Am Anfang wurde hier vielleicht nicht so schnell gehandelt wie in Europa. Mittlerweile gibt es hier überall Ausgangsverbote, es ist in den Köpfen der Leute angekommen und die US-Bundesstaaten haben es ganz gut im Griff", so der Furtwanger.

"Anfangs hat Trump die Krise vielleicht ein wenig unterschätzt"

Zum Krisenmanagement von US-Präsident Donald Trump, das in Deutschland immer wieder starke Kritik hervorruft, äußerte sich der Tennisprofi auch: "Das wird in Europa sicher anders dargestellt als hier. Dort sind die Medien im Umgang mit ihm um einiges härter. Anfangs hat Trump die Krise vielleicht auch ein wenig unterschätzt, aber mittlerweile scheint er sie auch ernster zu nehmen."

"Ich versuche, meine Zeit sehr effektiv zu nutzen"

Er selbst gehe mit der Krise gelassen um. "Ich habe viel gelesen in den letzten Tagen, dazu mache ich viele Workouts und Yoga. Einmal am Tag gehe ich joggen, natürlich ohne direkten Kontakt zu anderen Menschen, was bei dem Wetter hier in Florida natürlich toll ist", so Koepfer: "Ich versuche, meine Zeit sehr effektiv zu nutzen und besser zu werden in Bereichen, in denen ich noch Luft nach oben habe."

Zum Schläger greift er derzeit nicht. "Ich habe beschlossen, die nächsten drei Wochen tennisfrei zu gestalten. Ich konzentriere mich auf Fitness- und Krafttraining. Wenn es einen Zeitpunkt für tennisfrei gibt, dann ist der jetzt."

Wirtschaftlich treffe ihn die Corona-Krise noch nicht so hart - Stand jetzt. "Es ist für alle Menschen nicht ganz einfach. Aber als Tennisspieler befindet man sich in einer relativ guten Situation. Ich habe keine Firma, die in drei Wochen Pleite gehen könnte, ich muss nicht ums finanzielle Überleben kämpfen. Von daher bin ich positiv - irgendwann wird es dann auch weitergehen", sagt der 25-Jährige.

Aktuell ist Koepfer die Nummer 92 der Weltrangliste. Sein größter Erfolg war das Erreichen des Achtelfinals der US Open 2019.