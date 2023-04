Der Porsche Tennis Grand Prix steht ganz im Zeichen der Weltklasse. Für Tatjana Maria ist es eine Familien- und Herzensangelegenheit in der Heimat - Ambitionen inklusive!

Die Energie von Tatjana Maria ist schon bemerkenswert. Turniersieg in Bogota, Familie einpacken und ab nach Deutschland, für Deutschland auf dem Platz und mit Deutschland zum Sieg im Billie Jean King Cup und jetzt schon wieder rein ins Turnier in Stuttgart. Alles innerhalb einer guten Woche, alles mit einem Lächeln, alles im vollen Familienbetrieb. Ein typischer Tatjana Maria Tag: "Morgens habe ich trainiert, dann trainiere ich mit Charlotte und abends haben wir noch Schule gemacht!"

Homeschooling in der Tennis-reisenden Familie. Basis ist der US-amerikanische Lehrplan, Unterrichtssprache ist Englisch. Ansonsten spricht Mama Tatjana auch mit den Kindern Deutsch, Papa Charles Französisch. Ob die 9-jährige Charlotte sich gerade auf Schulaufgaben konzentrieren kann, darf angesichts der Worte ihrer Mutter angezweifelt werden: "Sie freut sich tierisch, hier zu sein!" Ganz die Mama.

K(l)eine Erwartungen bei Fans – große Vorfreude bei Maria

Zum ersten Mal seit 2012 ist Tatjana Maria wieder in Stuttgart dabei. Dazwischen lagen unter anderem zwei Schwangerschaften und die Geburten ihrer Töchter Charlotte (9) und Cecilia (2). Und ihr größter sportlicher Erfolg, das Erreichen des Halbfinals von Wimbledon im letzten Sommer. Maria und Jule Niemeier als Viertelfinalistin hatten in Wimbledon den Unkenrufen getrotzt, dass Tennisdeutschland nach der Goldenen Generation um Angelique Kerber in einem Tal versinken würde.

Weil Wimbledon sich im Alleingang für den Ausschluss russischer und belarussischer Spieler und Spielerinnen entschieden hatte, wurden keine Weltranglistenpunkte vergeben. Den fast nicht vorhandenen Erwartungen deutscher Fans antwortet sie augenzwinkernd. Ihre Erwartung in Stuttgart? "Wenn, dann natürlich gewinnen", sagt sie, lacht und gibt vor ihrem Spiel gegen die Schweizer Qualifikantin Yiena In-Albon die typische Tennis-Antwort: "Man muss von Spiel zu Spiel und von Punkt zu Punkt gucken!"

Jule Niemeier: "Ist das Deutschland?!"

Jule Niemeier ist als Nummer 65 die aktuell beste Deutsche in der Weltrangliste, Tatjana Maria als Nummer 71 und Anna-Lena Friedsam (91) komplettieren das derzeitige deutsche Top-100-Trio. Ob sie die geringe Erwartungshaltung vor dem Start in Stuttgart zusätzlich motiviere, wird Niemeier gefragt. "Ist das Deutschland?", fragt sie zurück und führt es mit einem Grinsen aus: "Es ist schwierig in Deutschland, von der Mentalität her sind wir Deutschen eher pessimistisch". Aber nach einem bescheidenen Start in ihr Tennisjahr will sie den Rückenwind des Teamerfolgs im Billie Jean King Cup mitnehmen. "Wir haben einen guten Schritt in die richtige Richtung gemacht, es ist wichtig für uns, den Zuschauern etwas zurück zu geben. Wir müssen uns gegenseitig pushen", bringt sie es auf den Punkt.

Mit der Kasachin Elena Rybakina trifft Niemeier gleich auf die Wimbledonsiegerin von 2022. Einfach ist anders. Wie gut, dass Niemeier und Maria zu den weniger pessimistischen Deutschen gehören!