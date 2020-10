per Mail teilen

Auf dem Kalender sind es 97 Tage, gefühlt ist es eine Ewigkeit: Exakt so lange musste Anna-Lena Friedsam warten, bis sie als Tennisprofi wieder ein Turnier-Match bestreiten durfte. Die 26-Jährige aus Oberdürenbach in der Eifel erlebt ihren ganz persönlichen Re-Start bei den "German Pro Series" in Versmold. Ihr neuer Trainer prophezeit Friedsam den Sprung in die Welt-Elite - trotz Rückschlags wegen einer Verletzung.

Am 8. März steht Anna-Lena Friedsam beim WTA-Turnier in Lyon im Endspiel, sie ist in Topform. Doch dann kommt Corona. Ihr Plan, nach Amerika zu fliegen und dort weitere Weltranglistenpunkte und Preisgelder zu sammeln, ist zerschlagen. Von einer auf die andere Minute.

"Wir Sportler sind Stehaufmännchen"

"Das war echt hart", erzählt die 26-jährige Profispielerin rückblickend: "Aber wir Sportler sind Stehaufmännchen." Wer wüsste das nicht besser als sie selbst? Nach zwei Schulter-Operationen hat sich Anna-Lena Friedsam immer wieder auf die Tour zurückgearbeitet. Und auch jetzt, nach knapp dreieinhalb Monaten ohne Turniere, richtet sie den Blick nach vorne: "Wir haben die Pause intensiv genutzt, um stärker wieder rauszukommen."

"Anna-Lena ist eine Kämpferin"

Wir - das sind Friedsam und ihr professionelles Trainer-Team. Am Stützpunkt in Koblenz arbeitet sie nach wie vor eng mit Sascha Müller zusammen. Seit diesem Jahr aber kommen regelmäßige Fahrten nach Leverkusen hinzu. Denn mit Robert Orlik von der "Tennis-Academie ROTA" hat sich Friedsam einen weiteren Impulsgeber an die Seite geholt. "Anna-Lena ist eine Kämpferin. Die letzten Wochen haben gezeigt, dass sie nicht aufgibt", beschreibt Orlik die Stärken seines neuen Schützlings. "Sie hat ein hervorragendes Spiel, große Qualität in ihren Schlägen. Sie kann mit den Besten der Welt mithalten." Nach einer kleinen Gedankenpause fügt er ohne falsches Pathos hinzu: "Und vielleicht sogar den Weg ganz nach oben gehen."

Viele Sportler in Existenznöten

Der sportliche Erfolg ist das eine. Die wirtschaftliche Absicherung das andere. Denn Berufssportlerinnen wie Friedsam leben nun mal von ihrem Sport - und Tennis ist ein besonders teurer Sport. "Da kommt die Zwangspause durch Corona. Aber ein Profi muss seinen Trainer weiterbezahlen, seinen Physiotherapeuten, seine Fitnesstrainer", beschreibt Friedsams Manager Christian Meier die Situation, die viele Sportler in Existenznöte brachte. "Dazu kommen Miete, das Auto und so weiter. Das können bei den Top-30- bis Top-100-Spielern dann schon mal 10.000 Euro pro Monat sein."

Meier, selbst ein ausgezeichneter Tennisspieler, versucht deshalb, neue Sponsoren zu verpflichten, kennt aber die Tücken der aktuellen Lage bestens: "Auch Sponsoren haben ihr Geschäft in den Corona-Zeiten zurückgefahren. Zum Glück ist Anna-Lena jemand, der gut gewirtschaftet hat."

"Da muss man halt durch"

Denn das Monetäre steht ohnehin nicht an erster Stelle bei ihr. Friedsam will vor allem eines: besser werden als Spielerin. Dafür schuftet die ehrgeizige Grundlinienspielerin unermüdlich. Aufschläge, Vor- und Rückhand, Krafttraining, Stabilisations-Übungen, Physiotherapie - ein Trainings-Tag in Leverkusen kann schon mal locker acht Stunden lang werden. Und höchst anstrengend. "Aber ich weiß ja, wofür ich das hier mache", sagt die Athletin und wischt sich den Schweiß von der Stirn. "Um auf dem Platz noch besser zu sein. Da muss man halt durch."

Durchhaltevermögen muss sie ganz aktuell ohnehin beweisen. Denn nach der erfolgreichen Qualifikation für die Zwischenrunde der German Pro Series wird sie durch eine muskuläre Oberschenkelverletzung gestoppt. Friedsam sagt das Turnier kurzfristig ab. Die nächste Zwangspause.

"Schade", meint sie: "Aber ich versuche, so schnell es geht, wieder fit zu werden und hoffe, dass ich noch weiter Matchpraxis sammeln kann die nächsten Wochen." Denn Lyon soll nicht ihr letztes Endspiel in diesem Jahr gewesen sein. Zwangspausen hin oder her.