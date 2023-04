Tennisspielerin Anna-Lena Friedsam ist vor dem Billie-Jean-King-Cup-Spiel in Stuttgart wieder in der Top-100 der Weltrangliste zu finden.

"Es war nicht der leichteste Weg, aber der richtige. Zurück in den Top 100!". Das schreibt Anna-Lena Friedsam am 15. März auf ihrem Instagram-Kanal, als Unterschrift eines Videos mit Bildern ihrer Tennis-Karriere. Oft nutzen Sportler solche Videos eher als Schlusstrich oder Resumée ihrer Karriere. Nicht so Anna-Lena Friedsam. Und doch ist dieses Video eine Art Zäsur, denn die gebürtige Neuwiederin ist zurück in den Top-100 der Tennis-Weltrangliste der Frauen, auch WTA-Ranking genannt.

WTA-Top 100 als "Magische Marke"

Diese Tennis-Weltrangliste wird von der WTA, der "Women's Tennis Association", wöchentlich aktualisiert und orientiert sich am sportlichen Abschneiden der Spielerinnen bei diversen Turnieren. Für viele Akteurinnen sind die Top-100 das primäre Ziel - denn dadurch hat man es bei Turnieren leichter, auf Setzlisten zu kommen, richtig großen Namen aus dem Weg zu gehen, oder überhaupt von Veranstaltern in Betracht gezogen zu werden. Das Gefühl für Anna-Lena Friedsam wieder unter den besten einhundert Spielerinnen der Welt gelistet zu sein? "Ich bin total stolz", sagt die 29-jährige im Gespräch mit dem Deutschen-Tennis-Bund (DTB), "weil ich weiß, wie hart die letzten Jahre waren."

Leidensgeschichte seit 2016

Noch 2016 war Friedsam auf Platz 45 der Rangliste zu finden, stand sogar im Achtelfinale der Australian Open. Dann begann ihre Leidenszeit. Innerhalb kürzester Zeit musste die Neuwiederin zweimal an der Schulter operiert werden, durch weitere Unwägbarkeiten rutschte sie gar bis auf Rang 250 ab. "Auch mit meinem Trainerteam war ich damals nicht zufrieden und habe lange nach einem Coach gesucht, mit dem die Chemie stimmt. Deshalb war ich in der Corona-Zeit viel alleine unterwegs, was wirklich hart war", erzählt Friedsam. Dann lief es auch auf Turnieren nicht gut. "Ich bin total abgerutscht", konstatiert sie.

Die Tennis-Leidenschaft ist weiterhin da

Aber: Friedsam gab nicht auf - und vor allem verlor sie nicht den Spaß am Tennis. "This little girl had a really big passion once...", das ist das Thema in dem schon angesprochenen Instagram-Video. Die kleine Anna-Lena und der Traum vom Tennisspielen. Eine Leidenschaft, die ihr nach wie vor Antrieb gibt. "Durch diese Zeit habe ich gemerkt, dass mir Tennis sehr viel bedeutet. Und ich wusste immer, dass da noch mehr kommt. Das hat mich weiter machen lassen", sagt die Doppelspezialistin, die unter anderem den Teamwettbewerb des Porsche-Tennis-Grand-Prix 2019 gemeinsam mit Mona Barthel gewinnen konnte. Ihr Aufwärtstrend ist auch damit zu begründen, dass sie vor rund einem Jahr einen neuen Coach kennenlernte: Patrice Hopfen. "Er hat mich aufgebaut, mir Ruhe gegeben, und wir haben gut trainiert. Seit letztem Sommer merke ich, dass ich langsam wieder auf meinem alten Level bin", äußert Friedsam gegenüber dem DTB.

"Seit letztem Sommer merke ich, dass ich langsam wieder auf meinem alten Level bin"

Aufwärtstrend für Friedsam - jetzt kommt der Billie-Jean-King-Cup

Dieses Level erlaubt es ihr, wieder Turniere auf Top-Niveau zu bestreiten. Unlängst spielte sich Friedsam ins Hauptfeld der durchaus hochdotierten Miami Open. Und jetzt steht ein großes Highlight vor der Tür. In Stuttgart geht es am 14. und 15. April im Billie-Jean-King-Cup gegen Brasilien. Das weibliche Pendant zum Davis-Cup ist gerade zu Hause immer ein großes Highlight für die Nummer 98 der Welt. Sie schaue mit Vorfreude auf die Aufgabe in der baden-württembergischen Landeshauptstadt, der Spaßfaktor im deutschen Team sei immer sehr hoch.

Seit 2018 ist die Kino-Liebhaberin teil des "Porsche Team Deutschlands", vor Jahresfrist feierte Friedsam, die eigentlich im Doppel zuhause ist, gegen Kroatien ihren ersten Einzelsieg im Format. "Ich habe sehr gut gespielt und das Match souverän über die Bühne gebracht. Damit habe ich dann auch den entscheidenden Punkt geholt, damit wir letztlich im Team als Gewinner feststanden", erinnert sich Friedsam. "Das waren tolle Emotionen. Ich habe auf diesen Moment hin gefiebert - denn ich weiß, dass ich das bringen kann und eine gute Spielerin bin."

Der Spaß am Tennis soll im Mittelpunkt stehen

Mit diesem Vertrauen in ihren eigene Stärke und dem Spaß am Tennis möchte Friedsam jetzt in die Zukunft schauen, kann aber ihre Situation gut einordnen: "Ich bin an einem Punkt, an dem ich mir nach oben keine Grenzen setze. Ich weiß aber auch, dass es schnell in die andere Richtung gehen kann - ich habe in der Hinsicht schon alles erlebt." Anna-Lena Friedsam möchte sich deshalb einfach pragmatisch über gute Matches freuen, einfach mit Freude und Dankbarkeit ihren Sport ausüben. Was dann kommt? "Ich versuche, den Spaß am Tennis in den Mittelpunkt zu stellen und mich stetig weiter zu entwickeln - ohne Limit nach oben." Die Leidenschaft an ihrem Beruf treibt Anna-Lena Friedsam immer weiter an.