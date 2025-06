Wieder kein Titelgewinn für die deutsche Nummer eins: Im Finale des ATP-Rasenturniers in Stuttgart unterlag Alexander Zverev dem US-Amerikaner Taylor Fritz in zwei Sätzen mit 3:6, 6:7 (0:7).

Es wäre nicht nur sein erster Turniergewinn auf Rasen gewesen, er hätte sich auch zum ersten deutschen Sieger in Stuttgart seit Michael Stich im Jahr 1991 krönen können. Am wettertechnisch durchwachsenen Finaltag des ATP-Turniers am Weissenhof stagnierte auch Alexander Zverevs steigende Formkurve auf Rasen.

Zverev in Satz eins unter Druck

Gegen den Weltranglisten-Siebten Taylor Fritz startet der Hamburger nicht schlecht ins Finale. Der US-Amerikaner zeigte jedoch, warum er im Turnierverlauf bislang keinen einzigen Satz abgegeben hat. Fritz gewann fast 90 Prozent der Punkte bei seinem ersten Aufschlag, schlug acht Asse und ließ keinen einzigen Breakball gegen sich zu. Dank eines nahezu perfekten Aufschlagspiels des US-Amerikaners beim Stand von 5:3 gab es für Zverev keine Chance mehr, den Satz noch zu drehen.

Aufholjagd nach Regenunterbrechung scheitert

Gleich zu Beginn des zweiten Durchgangs bekam Alexander Zverev jedoch extra viel Zeit, sich zu sammeln: Beim Stand von 1:1 begann es aus den dichten Wolken über Stuttgart zu tröpfeln, und das Aufschlagspiel des Deutschen wurde unterbrochen.

Mehr als eine Stunde später präsentierte Zverev nach der Wiederaufnahme der Partie dann seinen gewohnt starken Aufschlag. Die entscheidende Chance in Führung zu gehen verpasste er jedoch und das Match ging in den Tiebreak. Da verlor der Deutsche jedoch schnell die Kontrolle: Von den sechs Matchbällen genügte Taylor Fritz einer, um das Rasenturnier am Weissenhof in zwei Sätzen für sich zu entscheiden.

US-Amerikaner Fritz ist "Angstgegner"

Nach dem Halbfinalsieg gegen den US-Amerikaner Ben Shelton war bereits klar, dass Zverev mit dessen Landsmann Taylor Fritz nicht unbedingt auf seinen Lieblingsgegner treffen wird. Im vergangenen Jahr verlor der Deutsche gleich viermal gegen den US-Amerikaner, darunter in Wimbledon und bei den US Open. In Stuttgart zeigte Fritz auf seinem Lieblingsbelag durchgängig eine starke Leistung und setzte sich im Halbfinale gegen den Kanadier Félix Auger-Aliassime in zwei Sätzen durch. Nach der fünften Niederlage in Serie gegen Fritz scherzte Zverev beim On-Court-Interview, dass er gegen den Amerikaner "in den nächsten zwei bis drei Jahren erst einmal nicht wieder spielen" wolle.

Vorbereitung auf Wimbledon geht weiter

Der 28-Jährige nutzte den Wettbewerb in der baden-württembergischen Landeshauptstadt, um sich auf das prestigeträchtige Highlight in Wimbledon (ab 30. Juni) vorzubereiten. Auch das am Samstag beginnende 500er-Turnier in Halle/Westfalen wird für Zverev zum Training unter Wettbewerbsbedingungen.