Auftakterfolg auf Rasen: Alexander Zverev zieht in Stuttgart ins Viertelfinale ein

Das enttäuschende French-Open-Aus verdaut, den ersten Sieg in der Rasensaison eingefahren: Alexander Zverev hat einen gelungenen Auftakt in seine Wimbledon-Vorbereitung gefeiert.

Der Weltranglistendritte Alexander Zverev gewann sein erstes Match beim ATP-Rasenturnier in Stuttgart gegen den Franzosen Corentin Moutet mit etwas Mühe 6:2, 7:6 (9:7). Nach dem Erstrunden-Freilos steht der 28-Jährige nun im Viertelfinale des 250er-Wettbewerbs.

Zverev souverän im ersten Satz

Bei seinem ersten Auftritt in der baden-württembergischen Landeshauptstadt seit sechs Jahren setzte der topgesetzte Zverev früh ein Zeichen, sicherte sich ein Break und bestätigte dieses beim eigenen Aufschlag. Im zweiten Satz musste er sich aber gewaltig strecken. Auf dem Grün des TC Weissenhof, auf dem er bislang überhaupt erst einen Sieg gefeiert hatte, offenbarte Zverev bei längeren Ballwechseln immer wieder Schwierigkeiten gegen Linkshänder Moutet.

Beide Spieler wirkten mit zunehmender Spieldauer unzufrieden mit dem eigenen Spiel, was sich beim Franzosen in Diskussionen mit dem Schiedsrichter zeigte. In der sengenden Nachmittagshitze in Stuttgart behielt Tokio-Olympiasieger Zverev im Tiebreak des zweiten Satzes die Oberhand und wird bereits am Freitag im Viertelfinale wieder aufschlagen. "Das erste Spiel auf Rasen ist nie einfach", sagte der Hamburger nach dem Erfolg im On-Court-Interview: "Aber ein Sieg ist ein Sieg. Ich bin glücklich, morgen wieder zu spielen."

30. Sieg für Zverev in dieser Saison

Mit dem Sieg ist Zverev nach French-Open-Champion Carlos Alcaraz (Spanien) der zweite Profi auf der ATP-Tour, der in diesem Jahr 30 Siege (bei elf Niederlagen) feierte. Das könnte ihm Auftrieb beim weiteren Verlauf der eher ungeliebten Rasensaison geben. Über Stuttgart und Halle führt der Weg für ihn zum Grand Slam nach London. In Wimbledon ist er jedoch noch nie über das Achtelfinale hinausgekommen, keinen seiner 24 ATP-Titel hat er auf Rasen gewonnen.

"Letztes Jahr habe ich das beste Rasentennis meiner Karriere gespielt - bis zur Verletzung leider", sagte er nach seiner Ankunft auf dem Weissenhof. Thema bei seiner ersten Pressekonferenz in Stuttgart war auch die Kritik von Boris Becker und Barbara Rittner an Deutschlands Nummer eins. Zverev war bei den French Open im Viertelfinale am Serben Novak Djokovic gescheitert.

"Wenn es bei mir gut läuft, mache ich immer alles richtig, wenn es bei mir schlecht läuft, sind immer alle sehr, sehr schlau. Da gehört Boris leider dazu", sagte der Hamburger. Auch Rittner bekam ihr Fett weg: "Ihre Meinung nehme ich erstens nicht ernst und zweitens hat sie eine falsche Meinung in meinen Augen." Stattdessen verteidigte Zverev seine Rolle als Nummer drei der Welt. Jetzt geht es für den Hamburger am Freitag im Viertelfinale entweder gegen Learner Tien oder Brandon Nakashima (beide USA).