Laura Siegemund (Stuttgart) ist eine der besten deutschen Tennis-Spielerinnen. In der Bundesliga startet sie für den TC Rüppurr. Wir haben sie beim WTA-Turnier in Karlsruhe am Matchday begleitet.

Matchday. Noch acht Stunden für Laura Siegemund, aktuell die Nummer 72 der Weltrangliste, bis zu ihrem Auftakt-Spiel beim WTA-Turnier in Karlsruhe. Es ist die Tennisanlage des TC Rüppürr. Für diesen Verein startet die 31-Jährige in der Bundesliga. Gemeinsames Frühstück mit ihrem Team, Lebensgefährte und Trainingspartner Antonio Zucca sowie Physiotherapeut Yuri Carocci. Gemeinsam sind sie etwa 300 Tage im Jahr in der Welt unterwegs. "Man wacht morgens auf und denkt sich erst einmal 'Bling!' Wo bin ich? Wir sind so viel unterwegs, dass ich erstmal kurz nachdenken muss", scherzt Siegemund. "Aber dann fällt mir zuerst das Match ein und dann der Tages-Ablauf bis dahin." Dauer 3:05 min Matchday mit Laura Siegemund WTA Turnier in Karlsruhe, ein Tag mit Laura Siegemund. Täglich grüßt das Murmeltier Noch sieben Stunden bis zum Match: Täglich grüßt das Murmeltier. Der Tagesablauf ist fast immer gleich. Routine, die Sicherheit gibt. Intensives Stretching, langsam kommt der Körper auf Spannung. Ihr Spiel ist auf 18:00 Uhr angesetzt. Früher wäre ihr lieber gewesen. Aber so bleibt immerhin Zeit für einen kurzen Stadtbummel, ehe die heiße Phase der Vorbereitung beginnt. Drei Stunden vor Spielbeginn steht Siegemund erstmals auf dem Platz. Einschlagen, auf Betriebstemperatur kommen, und so langsam geht der Fokus ausschließlich Richtung Spiel. Programm-Tipp Das komplette Porträt von Laura Siegemund läuft am Donnerstag, ab 18:45 Uhr, in der Landesschau BW im SWR Fernsehen. Mental-Programm vor dem Match Noch eine Stunde bis zum Match: In einem Haus, das ein paar Meter von der Tennis-Anlage entfernt steht, beginnt die letzte Phase der Vorbereitung. In sich gehen, ein letztes mentales Programm absolvieren. Auf der Anlage warten die Fans und Gegnerin Dalila Jakuopovic aus Slowenien. Laura Siegemund ist jetzt hochkonzentriert, gibt sich nicht den Hauch einer Blöße und verwandelt nach gut einer Stunde ihren ersten Matchball. Klarer Sieg mit 6:1 und 6:2. Ein souveräner Turnier-Auftakt für die Schwäbin, die ein abgeschlossenes Psychologie-Studium vorweisen kann. Eine halbe Stunde nach dem Match: Gymnastik. Am Donnerstag wird sich dieser Ablauf wiederholen. Dann wartet wieder das Murmeltier und ab 18:00 Uhr die Spanierin Paula Badosa als Gegnerin.