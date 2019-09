Die Traumreise von Dominik Koepfer ist beendet. Bei seinem erst zweiten Grand-Slam-Turnier stieß er bis ins Achtelfinale vor. Doch der Russe Daniil Medwedew war letztlich eine Nummer zu groß.

Diese US Open wird Dominik Koepfer so schnell nicht vergessen. Der 25-Jährige aus Furtwangen im Schwarzwald sprach von einem "lebensändernden" Ereignis. Der Qualifikant kämpfte sich bis ins Achtelfinale und musste sich erst dem Russen Daniil Medwedew geschlagen geben. "Gegen die Nummer fünf der Welt kann man mal verlieren", sagte er nach dem 6:3, 3:6, 2:6, 6:7 in der Nacht auf Montag. "Ich habe alles gegeben, gut gekämpft, teilweise gut gespielt - dann ist ein bisschen die Kraft weggegangen. Aber im Großen und Ganzen kann ich auf jeden Fall zufrieden sein."

Interview Dominik Koepfer nach Achtelfinal-Aus

Koepfer erstmals unter den Top 100

Wie schon in den vorangegangenen Spielen startete Koepfer gegen Medwedew, der im Vorfeld des Turniers das Masters in Cincinnati gewonnen hatte, stark. Mit viel Power dominierte der Schwarzwälder die Duelle von der Grundlinie, und suchte Medwedew sein Heil am Netz, packte Koepfer herrliche Passierschläge aus. Nach 31 Minuten und zwei Breaks holte sich der deutsche Underdog unter frenetischem Jubel der Fans den ersten Satz. Gleich zu Beginn des zweiten Durchgangs nahm er dem Russen erneut den Aufschlag ab, nach und nach kam Medwedew dann aber besser ins Spiel und drehte die Partie. Nach 2:32 Stunden nutzte er seinen zweiten Matchball.

Koepfer hat dem 23-jährigen Favoriten einen großen Kamp geliefert. "Das gibt mir auf jeden Fall mehr Selbstvertrauen und gibt mir auch ein paar Dinge, an denen ich noch arbeiten muss, um auf dieses Level zu kommen." Für seinen Einzug unter die besten 16 erhielt Koepfer 280.000 Dollar (rund 250.000 Euro) - sein bisheriges Karriere-Preisgeld belief sich auf 332.732 Dollar. Trotz der Niederlage wird Koepfer, der bereits bei seinem Grand-Slam-Debüt in Wimbledon die zweite Runde erreicht hatte, nach den US Open erstmals in seiner Karriere in die Top-100 der Weltrangliste klettern.