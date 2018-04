Stuttgart ist ein gutes Pflaster für die Tschechin Karolina Pliskova. Erst feierte die 26-Jährige mit dem Fed-Cup-Team einen Halbfinalerfolg, dann holte sie ihren zehnten WTA-Titel.

Dauer 00:54 min Karolina Pliskova besiegt Coco Vanderweghe Karolina Pliskova hat das Finale des Porsche Tennis Grand Prix gegen Coco Vanderweghe gewonnen 113.060 Euro und ein Sportwagen.

Eine Woche nach dem Fed-Cup-Erfolg über die deutschen Tennis-Damen hat die Tschechin Karolina Pliskova erstmals das Sandplatz-Turnier in Stuttgart gewonnen. Im Finale besiegte sie die US-Amerikanerin Coco Vandeweghe 7:6 (7:2), 6:4 und kürte sich zur Nachfolgerin von Laura Siegemund. Für ihren zehnten WTA-Titel wurde die Weltranglisten-Sechste mit einem Preisgeld von 113.060 Euro und einem Sportwagen belohnt, die unterlegene Überraschungsfinalistin Vandeweghe erhielt 60.375 Euro.

Karolina Pliskova jubelt über ihren Sieg in Stuttgart picture-alliance / dpa

Im Duell zweier aufschlagstarker und aggressiver Spielerinnen erwies sich Pliskova als die konstantere. Die Kurzzeit-Nummer eins des vergangenen Sommers musste zwar ihr erstes Aufschlagsspiel abgeben, glich aber zum 2:2 aus und hatte dann im Tiebreak keine Probleme. Sowohl Vandeweghe und Pliskova zählen nicht zu den Spezialistinnen für Sandplatz-Tennis. Die Weltranglisten-16. Vandeweghe, deren Uroma aus Pforzheim stammt, hatte in den vergangenen Tagen sogar mehrfach betont, dass ihr Sand eigentlich gar nicht liege. Der außergewöhnlich schnelle rote Untergrund von Stuttgart kam dem druckvollen Stil der beiden aber entgegen.

Dauer 02:37 min So sieht der Alltag der Ballmädchen ajus Beim Porsche-Grand-Prx in Stuttgart stehen die Ballmädchen zwar in der zweiten Reihe, doch ohne sie geht gar nichts. Der SWR hat hinter die Kulissen geschaut.

Erster Titel seit zehn Monaten

Im zweiten Satz war es Pliskova, die ihrer Kontrahentin erstmals den Aufschlag abnahm, mit 3:2 in Führung ging und danach nicht mehr aufzuhalten war. Frustriert knallte Vandeweghe ihren Schläger auf den Boden. Bei 5:2 zeigte die US-Open-Finalistin von 2016 zwar noch mal Unsicherheiten, sicherte sich aber nach 1:56 Stunden mit dem ersten Matchball vor 4.500 Zuschauern ihren ersten Titel seit zehn Monaten.

Deutsche Serie reißt

Am Ende einer Woche mit zahlreichen unerwarteten Ergebnissen setzte sich doch eine von acht Top-Ten-Spielerinnen in dem hochklassigen Feld durch. Die beeindruckende Serie der heimischen Spielerinnen beim Porsche Grand Prix war in diesem Jahr früh zu Ende gegangen. 2015 und 2016 hatte Angelique Kerber den Turniersieg gefeiert, vor zwölf Monaten sensationell Lokalmatadorin Siegemund. Diesmal scheiterten beide als letzte von fünf Deutschen im Achtelfinale.

Pliskova feierte mit ihrem Erfolg in Stuttgart gleich zweimal binnen einer Woche. Am vergangenen Sonntag hatte sie als Nummer eins die tschechische Auswahl angeführt, die an gleicher Stelle den Einzug ins Fed-Cup-Finale perfekt machte. Gegen Julia Görges hatte die Tschechin zwar klar verloren, gegen Angelique Kerber aber bereits am Samstag die Basis für den Halbfinal-Sieg gelegt.