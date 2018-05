per Mail teilen

Superstar Roger Federer wird auch in diesem Jahr beim ATP-Tennis-Turnier am Stuttgarter Weissenhof aufschlagen. Mit ihm werden sich die vier deutschen Topspieler messen müssen.

Der Schweizer Tennis-Star Roger Federer wird auch in diesem Jahr beim Turnier auf dem Stuttgarter Weissenhof spielen. Bei dem mit knapp 730.000 Euro dotierten MercedesCup vom 9. bis 17. Juni werde der 20-fache Grand-Slam-Turniersieger in die Rasensaison starten, teilte der Veranstalter am Mittwoch mit.

Nach 2016 und 2017 ist es der dritte Auftritt Federers in Stuttgart. Die ATP-Veranstaltung, bei der er im vergangenen Jahr im Achtelfinale gegen Tommy Haas ausschied, dient ihm auch als Vorbereitung auf das Anfang Juli beginnende Turnier in Wimbledon. Dort ist der 36-Jährige Rekord-Sieger.

Auch Kohlschreiber und Zverev kommen nach Stuttgart

Neben Federer ist in Stuttgart unter anderen das deutsche Quartett Philipp Kohlschreiber, Jan-Lennard Struff, Mischa Zverev sowie Florian Mayer am Start. Auch der südkoreanische Jungstar Chung Hyeon tritt dort an. Er erreichte Anfang des Jahres bei den Australian Open, wo Federer triumphierte, das Halbfinale. Zudem schlägt das kanadische Toptalent Denis Schapovalov auf dem Weissenhof auf.