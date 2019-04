Andrea Petkovic freut sich auf den Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart. Die 31-Jährige, die dank einer Wildcard im Hauptfeld des prestigeträchtigen Turniers steht, freut sich auf ihr Erstrundenmatch gegen die Spanierin Sara Sorribes Tormo.

"Mir bedeutet es total viel, hier dabei sein zu dürfen. Ich hatte in Stuttgart schon so viele positive Erlebnisse, beim Fed Cup oder auch beim Porsche Grand Prix. Immer, wenn ich hierher komme, ist es ein besonderes und emotionales Gefühl", sagte Petkovic im exklusiven Interview mit SWR Sport.

"Bin viel glücklicher als früher"

Die Aufgabe geht sie mit der nötigen Gelassenheit an - in dem Bewusstsein, dass sie sich bereits im Herbst ihrer Karriere befindet. "Seit ich 30 bin, bin ich viel glücklicher und ausbalancierte, kann viel mehr genießen. Natürlich hatte ich früher viel mehr Energie und konnte besser regenerieren, aber ich habe damals auch nicht so zu mir selbst gefunden wie ich es mittlerweile kann", so Petkovic.

Schreiben als Ausgleich

Bei der Einstellung, dass Sieg oder Niederlage nicht alles im Leben ist, hilft ihr auch ihr Hobby: das Schreiben. "Ich bin ein sehr emotionaler Mensch, was mir oft eine rationale Analyse verhindert. Das Schreiben gibt mir dabei Ruhe, relativiert die sportlichen Ergebnisse und hilft mir, ein bisschen neutraler auf mich selbst zu schauen und ausgeglichen zu sein."

Mit dieser Ruhe und Gelassenheit will sie auch in Stuttgart überzeugen. "Das Gefühl ist sehr gut. Ich habe gut gespielt in letzter Zeit, auch wenn es die Ergebnisse vielleicht nicht so gezeigt haben. Aber ich glaube an mich und bin guten Mutes, dass ich hier ein schönes Turnier haben werde."