Ulrich Klaus aus Waldesch bei Koblenz ist ein Mann, der immer wieder von Prominenten umgeben ist - und doch selbst ein nahezu Unbekannter bleibt.

Erst diese Woche stand Klaus wieder im Mittelpunkt - als er die deutschen Davis-Cup-Helden von 1988 ehrte. Boris Becker, Charly Steeb, Patrick Kühnen und Eric Jelen freuten sich sichtlich, Ulrich Klaus überließ ihnen gern die Bühne.

Nah dran mit DTB-Präsident Ulrich Klaus

Ulrich Klaus ist auf der Ostalb geboren. Die Liebe zum Tennis aber entdeckte er als 10-Jähriger in Rheinland-Pfalz, beim TV Waldesch. Letztes Jahr wurde er Oberliga-Meister mit dem Post-SV Koblenz bei den Senioren. Der Mannschaftsgedanke leitet ihn - auch als Präsident.

Ulrich Klaus geht in sein fünftes Jahr als DTB-Präsident. Er kämpfte und kämpft für mehr Fördergelder, bessere Trainer-Struktur, Anerkennung in der Öffentlichkeit. Und dieser Kampf wird weitergehen - auch wenn Klaus auch weiterhin nicht in der Öffentlichkeit steht. Denn Ulrich Klaus, ist vor allem eins: ein echter Tennis-Fan.