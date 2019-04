Anna-Lena Friedsam aus dem rheinland-pfälzischen Oberdürenbach hat sich beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart durch die Qualifikation gekämpft und steht somit im Hauptfeld des prestigeträchtigen Turniers.

Anna-Lena Friedsam wirft so schnell nichts um - deshalb machte sie dort weiter, wo andere Profi-Spielerinnen vielleicht aufgegeben hätten.

Ein langer und harter Weg zurück für Friedsam

Denn der 25-Jährigen aus Oberdürenbach im Kreis Ahrweiler klebte das Pech an den Fernsen. Besser: an der Schulter. Eine gereizte Sehne wollte und wollte nicht heilen mit konservativen Methoden. Deshalb musste Anna-Lena Friedsam unters Messer, kämpfte sich zurück nach monatelanger Reha-Arbeit, spielte gleich wieder stark - zum Beispiel bei den Austalian Open 2018, als sie Angelique Kerber einen harten Fight lieferte - und erlitt prompt einen Rückschlag. Wieder eine Operation, wieder der Kampf in Physio- und Krafträumen statt auf den Center Courts dieser Welt.

"Umso mehr freue ich mich jetzt wieder mit voller Kraft auf dem Platz stehen zu können", sagt Friedsam gegenüber SWR Sport. Und ihr inniges Lächeln verrät mehr über ihre Gemütslage als alle Worte. Das Ziel für 2019? Friedsam: "Ganz klar: gesund Tennis spielen zu können!"

Zurück in die Weltspitze?

Ihr erfolgreiches Comeback startete sie mit dem Gewinn der Deutschen Hallen-Meisterschaft Ende letzten Jahres in Biberach. Jetzt, beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart, will die athletische Rechtshänderin weitere wichtige Schritte auf ihrem harten Weg zurück in die Weltspitze machen. Die Motivation sei nie weg gewesen.

Neben Trainer Sascha Müller ist vor allem ihre Familie der große Rückhalt von Anna-Lena Friedsam. "Mein Bruder ist schon ein ganzes Leben lang an meiner Seite", erzählt sie schmunzelnd: "Er hat mir ganz früh zum Beispiel die Reaktionsschnelligkeit beigebracht, indem er mich als kleines Mädchen ins Tor gestellt und dann mit dem Fußball drauflos geschossen hat."

Tennis statt Fußball

Die Sport-Familie Friedsam entschied dann allerdings gemeinsam, dass Tennis und nicht Fußball die ideale Sportart für die kleine Anna-Lena sein könnte. "Zum Glück", lacht sie. Mit sechs Jahren nahm sie zum ersten Mal einen Schläger in die Hand.

Jetzt, zwei Jahrzehnte später, will sie weiter an ihrer Profi-Karriere arbeiten. Die Siegertrophäe oder auch das verlockende Preisgeld in Stuttgart spielen in ihren Gedanken dabei keine Rolle. Anna-Lena Friedsam will einfach nur besser werden und: gesund bleiben!