Bei seinem Grand-Slam-Debüt schaffte es Dominik Köpfer aus Furtwangen (Schwarzwald-Baar-Kreis) sensationell in die zweite Runde. Die ungewöhnliche Geschichte eines Tennisspielers mit einem Hang zum Puzzeln.

Es war der größte Sieg seiner bisherigen Karriere: Mit 6:3, 4:6, 7:6 und 6:1 besiegte Dominik Köpfer aus Furtwangen im Schwarzwald (Nr. 130 der Weltrangliste) den Serben Filip Krajinovic (Nr. 52) in der ersten Runde von Wimbledon. Bei seinem ersten Auftritt im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers erreichte der 25-Jährige am Dienstagnachmittag als erster Deutscher die zweite Runde. Am Montag hatten überraschend alle fünf deutschen Herren, um Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev, ihre Auftaktmatches verloren. Allein Jan-Lennard Struff folgte Köpfer später noch in Runde zwei.

Dauer 1:46 min Dominik Köpfer: "Was jetzt noch kommt, ist einfach nur Bonus" Dominik Köpfer nach seinem Erstrundensieg in Wimbledon

"Das ist eine Erleichterung für den Rest des Jahres", sagte der Furtwangener nach dem Match, der schon seit einigen Jahren in den USA lebt. Dass er überhaupt in Wimbledon dabei sein darf, hat er seinem Turniersieg im britischen Ilkley vor drei Wochen zu verdanken - Köpfers erstem Titel auf der zweitklassigen Challenger-Tour. Denn für seinen Sieg bekam er eine Wildcard für das älteste und prestigeträchtigste Tennisturnier der Welt, anstatt die Qualifikation spielen zu müssen.

Spät übt sich: Der Umweg zum Tennis-Profi

In seiner Jugend hat er Fußball und Golf gespielt und sei außerdem "eigentlich jeden Tag Ski gefahren im Schwarzwald". Doch er entschied sich für Tennis - auch dank seiner Eltern. Denn mit "ihnen habe ich schon immer gemeinsam gespielt, ob nun auf dem Platz oder auf der Straße" vor ihren Haus in Furtwangen.

Bis er 16 Jahre alt war, spielte er Tennis eigentlich nur aus Spaß. Er trainierte zweimal die Woche und machte sich keine Gedanken über eine mögliche Profi-Karriere. Nachdem er bei den Jugendmeisterschaften 2010 jedoch überraschend bis ins Finale gekommen war, änderte sich seine Meinung: Nach dem Abitur ging er auf ein College nach New Orleans, um dort den Umweg zum Tennis-Profi zu schaffen. Rückblickend war es für ihn die richtige Entscheidung, "weil ich einfach nicht gut genug war, um direkt Profi zu werden", sagt der Hallen-Collegemeister von 2015.

Der Pitbull, der das fehlende Puzzlestück gefunden hat

Seine Team-Kameraden am College gaben ihm den Namen "Pitbull", weil der 1,80m große Deutsche nie aufgegeben und sich durch jede Lage durchgebissen hat. Er sei "eher ein Ruhiger weg vom Platz, aber auf dem Platz kann es dann schon mal lauter werden", sagte er SWR Sport.

Doch nicht nur den Spitznamen, sondern auch eine Eigenart hat er aus seiner College-Zeit behalten: Weil er vor den Matches so "extrem nervös" gewesen sei, riet ihm sein Trainer dazu, zu puzzeln. "Damit ich geduldiger werde", erinnert sich Dominik Köpfer.

Unterstützung von zu Hause für den ganz großen Traum

Neben seiner Geduld brachte dem Linkshänder auch seine gute Vorhand den Zweitrunden-Einzug und ein Preisgeld von rund 30.000 Euro ein. Gemeinsam mit den 50.000 Euro für die Qualifikation ergibt das schon ein ganz gutes Polster für den Jungprofi, der erst vier Matches auf ATP-Niveau gespielt hat. Außerdem klettert er durch den Sieg gegen Krajinovic auf Rang 116 der Weltrangliste.

Bei seinem zweiten Auftritt auf ganz großer Bühne trifft er am Donnerstag auf den Argentinier Diego Schwartzman, die aktuelle Nummer 24 der Welt. Zu Hause im Schwarzwald drückt man ihm dafür ganz fest die Daumen. Stefan Hauser, Präsident von Köpfers Heimatverein TC BW Villingen, sagte gegenüber dem Schwarzwälder Boten: "Jahrelang schaust du Wimbledon und siehst die vielen Stars und jetzt ist einer von uns mittendrin."

Die Freude ist groß, genauso wie die Vorfreude auf alles, was noch kommt. Bei einem Sieg gegen Schwartzman könnte Dominik Köpfer seinem Traum ein ganzes Stück näherkommen. Noch vor kurzem dachte er an ein Karriereende, wenn er nicht an die besten 100 der Welt herankommen würde. Doch aktuell hat er neben der Geduld und dem Willen auch noch einen Lauf: "So langsam zahlt sich das aus."