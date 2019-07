Dominik Köpfer feierte in Wimbledon sein Grand-Slam-Debüt und überstand dank des Erfolgs gegen den Serben Filip Krajinovic sogar die erste Runde. Zwar war dann gegen den an Position 24 gesetzten Argentinier Diego Schwartzman Schluss, doch Köpfers Fazit fällt uneingeschränkt positiv aus.

"Die Anlage war unglaublich, die Zuschauer waren toll. Es ist eine sehr spezielle Atmosphäre, das hat mir richtig viel Spaß gemacht", sagte Köpfer im exklusiven Interview für SWR-1-Stadion.

"Natürlich sind die Nerven angespannter"

Für den Tennis-Profi aus Furtwangen (Schwarzwald-Baar-Kreis) war die Teilnahme am prestigeträchtigsten Turnier der Welt eine tolle Sache. "Es ist anders als auf anderen Turnieren. Jeder spricht über Wimbledon und seine spezielle Atmosphäre", so Köpfer: "Natürlich sind die Nerven da auch angespannter als normalerweise. Das hat mich in der zweiten Runde ein wenig gebremst."

"Davon habe ich schon als Kind geträumt"

Dennoch ist die Wimbledon-Teilnahme sein bisheriges Karriere-Highlight. "Meine erste Hauptrunden-Teilnahme - und dann gleich ein Sieg. Ich habe als Kind schon davon geträumt, einmal ein Grand-Slam-Turnier zu spielen. Für mich ist in Wimbledon ein absoluter Traum in Erfüllung gegangen."

Nach seinem Wimbledon-Aus ist Köpfer nach Florida gereist. Trainieren und weiter Gas geben, um dann den frisch gewonnen Schwung mit auf die Profi-Tour zu nehmen, so Köpfer: "Ich bin in einer guten Ausgangsposition für den Rest des Jahres. Die US Open sind jetzt ein realistisches Ziel, zudem will ich bis Ende des Jahres unter den Top 100 der Weltrangliste stehen."