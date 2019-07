per Mail teilen

Ein Stelldichein von Welt- und Europameistern erlebt zur Zeit wieder Bad Neuenahr. Bei den deutschen Tennis-Meisterschaften der Senioren starten die Besten dieser Sportart, darunter viele Topplatzierte in der Weltrangliste.

Insgesamt 43 Titel werden beim veranstaltenden HTC Bad Neuenahr ausgespielt – trotz Temperaturen bis 40 Grad. Das Mammut-Turnier mit über 600 Teilnehmern und rund 1.000 genießt einen hervorragenden Ruf.

Heide Orth aus Ettlingen als mehrfache Weltmeisterin dabei

Heide Orth, mehrfache Weltmeisterin vom TC Ettlingen, ist Stammgast an der Ahr: „Es ist super organisiert hier. Man ist einfach herzlich willkommen in Bad Neuenahr!“ Die Meisterschaften laufen noch bis zum Finalsonntag am 4. August.