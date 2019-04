Laura Siegemund tritt mit einer Wildcard beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart an. Die 31-Jährige hat kein einfaches Jahr hinter sich, will jetzt aber wieder voll angreifen.

Laura Siegemund will zurück zu ihrer Bestform. Da kommt ihr der Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart gerade recht. Die Schwäbin aus Metzingen, die in Stuttgart lebt, tritt bei ihrem Heimturnier mit einer Wildcard an. Der Auftritt vor heimischem Publikum hat für sie einen besonderen Reiz: "Es ist vor der Haustür. Es sind viele Freunde, Bekannte, Familie da, die mich in der Halle unterstützen", erzählt Siegemund im SWR-Interview. "Das ist schon etwas Besonderes. Das hilft, weil man dadurch auch etwas abschalten kann."

Doch das besondere Verhältnis zum Stuttgarter Publikum ist tückisch: "Das ist schon ein gewisser Druck. Man will die Leute nicht enttäuschen und dann besonders gut spielen. Aber das gehört dazu."

Siegemund auf der Suche nach der Bestform

2019 ist Laura Siegemunds "wahre" Comeback-Saison. Ihr eigentliches Comeback nach einem Kreuzbandriss hatte Siegemund bereits im März 2018 abseits des großen Tennis-Zirkus auf Sizilien gegeben. Doch nach langer Verletzungspause ist die 31-Jährige noch immer auf der Suche nach ihrer Topform. "Es ist natürlich eine schwierige Situation, weil ich unmittelbar vor der Verletzung so gut gespielt habe. Das führt dazu, dass man dieses Niveau auch wieder erwartet."

Die Routine und das Selbstvertrauen, das sie kurz nach dem Gewinn des Porsche Tennis Grand Prix 2017 hatte, müsse sie sich wieder hat erarbeiten. "Ich versuche einfach, mich als Spielerin wiederzufinden. Und da habe ich immer noch das Gefühl, dass ich irgendwie auf der Suche bin." Im vergangenen Jahr litt sie immer wieder unter Begleitverletzungen. "Dieses Jahr habe ich das erste Mal das Gefühl, ich bin wieder richtig fit und kann spielerisch wieder da anknüpfen, wo ich vorher war. Aber das braucht Zeit."

Fit für die erste Runde?

In der Vorbereitung auf das WTA-Turnier in Stuttgart wurde sie zudem von einer Erkältung ausgebremst. "Da hilft das Jammern nichts. Ich habe alles gegeben, um es so schnell wie möglich besser zu machen. Wenn man einen normalen Job hätte, würde man ins Geschäft gehen und sagen: 'Ich hab a Schnüpfle und des passt schon.' Im Leistungssport ist so eine Erkältung etwas gravierender." In der ersten Runde trifft sie auf Lesia Tsurenko. Siegemund schätzt die Ukrainerin als eine Spielerin, "die gut mit Geschwindigkeit umgehen kann und mich vor allem physisch fordern wird". Bis dahin muss Siegemund also wieder topfit sein, um auf ihrer Suche nach der Bestform nicht auf die falsche Fährte zu geraten.