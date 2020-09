Am Dienstag (11.8.) hätten die GOC in Stuttgart, das größte Tanzsportturnier der Welt, beginnen sollen. Aber Corona macht einen Strich durch die Rechnung. Die Zukunft des Turniers steht auf der Kippe.

Eleganz, Glitzer und Glamour in einer an fünf Tagen ausverkauften Halle. 4.000 Tänzerinnen und Tänzer aus 50 Nationen auf dem Parkett, Begeisterung bei den Tanzsportfans. So präsentierten sich die German Open Championships (GOC), das größte Tanzsportturnier der Welt, in den vergangenen Jahren.

"Die GOC sind ein Turnier, das Tänzer träumen lässt", sagen Kristina Moshenska und Marius-Andrei Balan (SWC Pforzheim), zweimalige GOC-Champions, über die Veranstaltung. "Man hat in der Vorbereitung diese Idee vom Beethovensaal in der Liederhalle. Man denkt, man sei dort. Man weiß, wo das Publikum und die Band sind. Man trainiert mit diesem Gedanken."

Finanzieller Alptraum

Doch jetzt ist die Corona-Pandemie in die Vorbereitung geplatzt. Die Gedanken an den Auftritt - umsonst. Das Training - vergebens. Für die Paare löste sich mit der Absage der GOC ein Traum in Luft auf. Für die Veranstalter ist es ein finanzieller Alptraum. Viele Ausgaben wurden schon getätigt, im Gegenzug werden aber keine Zuschauer die Kassen füllen. Ein mögliches Minus von 100.000 Euro wäre wohl das Ende der German Open gewesen. "Dann wäre die Gesellschaft quasi insolvent. Ich denke, dass dann die GOC 2019 die letzte gewesen wären", sagt Wilfried Scheible, Präsident des Tanzsportverbandes Baden-Württemberg.

Doch dieser Worst Case ist für dieses Jahr abgewehrt. Die Stadt Stuttgart zahlt trotz des Ausfall der Veranstaltung ihre zugesagten Zuschüsse. Die Stadt weiß um die Strahlkraft dieses Tanz-Events. "Die GOC tragen sehr stark zum guten Image der Sportstadt Stuttgart bei," sagt Daniela Klein vom Sportamt der Stadt. Sie hat außerdem einen sehr positiven Nebeneffekt auf die Wirtschaft in der Stadt, weil sie im August unsere Hotels auslastet. Die Menschen gehen einkaufen und fahren hoffentlich mit einem guten Gefühl für unsere Stadt nachhause."

Tanz-Nachwuchs als Leidtragender

Dieses Jahr wird das Tanzsportevent überleben. Sollten die Corona-Einschränkungen allerdings bleiben, wird es die GOC in der jetzigen Form aber nicht mehr geben. Das wäre schlimm für den deutschen Tanz-Nachwuchs. Für die jungen Tänzer beim TSZ Feuerbach ist es nämlich wichtig, ihre Stars zu sehen und selbst ein Teil des Turniers zu sein. Trainerin Julia Niemann weiß: "Dadurch, dass es in Stuttgart stattfindet, haben sie die Möglichkeit, bei diesem weltgrößten Turnier dabei zu sein, und auch die anderen zu sehen. Das ist größte Motivation.“

Alle hoffen, dass der tanzlose Sommer 2020 ein kurzzeitiger Alptraum bleibt. Der Termin für die GOC im kommenden Jahr steht bereits fest: 10. bis 14. August 2021.