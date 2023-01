NFL-Playoffs: Jakob Johnson setzt auf "Mr. Irrelevant" und die 49ers

Nach drei Jahren in New England fand Jakob Johnson bei den Raiders seine neue sportliche Heimat. Mit SWR Sport sprach der gebürtige Stuttgarter über das Leben im schillernden Las Vegas und seinen Tipp für die Paarung im Super Bowl.

SWR Sport: Las Vegas steht für Glitzer, Glanz und Glamour. Welche Show hast du zuletzt besucht?

Jakob Johnson: "Puh, da muss ich erstmal nachdenken (lacht). Ich war bei Bill Burr, das ist mein Lieblings-Comedian. Da haben wir gut gelacht."

Wie viel Freizeit bleibt dir als NFL-Spieler überhaupt?

"Während der Saison keine, das sage ich ganz klar. Ich bin jemand, der nicht abgelenkt werden will während der Saison. In der Offseason und im Frühjahr, bevor das Trainingslager anfängt, habe ich die Zeit genutzt um Wanderungen zu machen. In Las Vegas gibt es mehr als nur Casinos und Gambling."

Nach drei Jahren bei den New England Patriots ging es für dich nach Las Vegas- wie verlief die Umstellung auf das neue Umfeld?

"Es hat ein bisschen gedauert. Das Klima ist ein komplett anderes, nicht nur in Bezug auf die Temperaturen, sondern auch das Menschliche. In New England sind die Leute ein bisschen grimmiger, würde ich sagen. Wie der Schneeregen, der dort jeden Tag runterkommt. In Vegas ist alles ein bisschen lockerer, offener. Es hat ein etwas gedauert, aber ich hatte gute Teammates um mich herum, die mich willkommen geheißen haben. Ich bin auf jeden Fall zufrieden gewesen."

Nach einer durchwachsenen Saison (6 Siege, 11 Niederlagen) habt ihr die Playoffs verpasst. Wie fällt dein persönliches Fazit aus?

"Ich bin stolz auf die Jungs und stolz auf das, was wir geleistet haben. Wenn so viel schief geht ist es nicht leicht, trotzdem zusammen zu bleiben und jedes Spiel richtig zu spielen. Wir haben nie den Kopf in den Sand gesteckt und versucht, jedes Spiel zu gewinnen. Wir haben auch - bis auf ein Spiel - bei unseren Niederlagen nur mit vier oder fünf Punkten Unterschied verloren. Meistens sogar erst im letzten Spielzug. Die Einstellung hat gestimmt. Wir müssen jetzt als Mannschaft Wege finden, um diese knappen Spiele zu gewinnen. Dann haben wir eine große Chance, dass die nächste Saison anders läuft."

TV-Tipp: Jakob Johnson ist Studiogast in SWR Sport Jakob Johnson ist am Sonntagabend (29. Januar) ab 21:45 Uhr zu Gast bei SWR Sport im SWR Fernsehen. Mit Moderator Benjamin Wüst spricht der NFL-Star über seine Football-Karriere in den USA und seine Verbundenheit zur Heimatstadt Stuttgart.

Vier Teams sind noch im Rennen um den Titel in der NFL. In der NFC treffen die Philadelphia Eagles auf die San Francisco 49ers - wer macht das Rennen?

"Es fällt mir ein bisschen schwer, das so zu sagen, weil ich gegen diese Mannschaft dieses Jahr gespielt habe. Aber ich glaube die 49ers machen das. Ich hatte zuerst die Eagles auf dem Schirm, weil sie über die gesamte Saison eine extrem starke Leistung abgerufen haben mit ihrem Quarterback Jalen Hurts. Aber nach dem Sieg der 49ers über die Cowboys vor ein paar Tagen glaube ich, dass Brock Purdy - Mr. Irrelevant, der letzte Pick des Drafts - die 49ers zum Super Bowl führen wird."

In der AFC spielen die Kansas City Chiefs gegen die Cincinnati Bengals. Wer zieht deiner Meinung nach in den Super Bowl ein?

"Das ist ein Duell zwischen den wahrscheinlich am meisten gehypten Quarterbacks in der NFL. Auf der einen Seite Patrick Mahomes, auf der anderen Seite Joe "Cool" Burrow. Viele Leute fragen sich, ob Patrick Mahomes zu 100 Prozent spielen wird mit seiner Verletzung am Knöchel. Aber es sind die Playoffs. Es ist das AFC Championship Game. Wir werden Patrick Mahomes auf dem Feld sehen, wir werden Joe Burrow auf dem Feld sehen. Und ich gebe die Edge an die Bengals, weil sie zuletzt so deutlich gegen die Buffalo Bills gewonnen haben (27:10, Anm. d. Red.) und Joe Burrow gerade in seiner Höchstform spielt. Ich glaube nicht, dass jemand die Bengals aufhalten kann."

Und der Titel geht dann nach…

"Da ist echt eine toughe Frage (lacht). Ich habe Freunde aus dem College bei den 49ers, und ich würde es den 49ers echt gönnen. Die waren in den vergangenen Jahren immer vorne mit dabei, Mark Nzeocha war mit ihnen im Super Bowl, den sie knapp verloren haben. Ich denke die 49ers machen es dieses Jahr und Brock Purdy wird eine Legende in San Francisco für die nächsten Jahre."

Die Offseason hat für dich bereits begonnen. Wie sieht dein Zeitplan aus?

"Ich genieße jetzt noch die Zeit in Deutschland und versuche, meinen Sport Football hier so gut es geht zu promoten. Wenn es dann wieder rüber geht bin ich ein paar Tage in Vegas für den Pro Bowl, dann in Phoenix für den Super Bowl und danach beginnt bei mir die Vorbereitung in Florida."

Die neue Saison startet erst wieder im September – mit dir im Trikot der Las Vegas Raiders?

"Ich wünschte, ich hätte eine Antwort für euch. Ich hoffe auf jeden Fall, ich habe ein Trikot an und nicht meine Füße zu Hause auf dem Wohnzimmertisch. Das Ganze entscheidet sich bei mir im März, und dann schauen wir mal, wie es weitergeht."