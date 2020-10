Monika, Saleh, Eddy, Winfried und Marc: Die rheinland-pfälzischen Sporthelden 2019.

Sie sammeln Spenden für Bedürftige, kämpfen für mehr Anerkennung von geistig-behinderten Sportlern oder trainieren Flüchtlings-Kinder auf dem Fußballplatz: Die stillen Helden des Sports in Rheinland-Pfalz. Alle verbindet die nahezu grenzenlose Bereitschaft, sich ehrenamtlich zu engagieren: Der Jugendliche, der dem Krieg in Syrien entfliehen konnte, genauso wie die Trainerin, die trotz zweimaliger Krebs-Diagnose nicht aufsteckt. Oder der pensionierte Lehrer, der schon über 40 000 Stunden als Coach und Jugendleiter aktiv war – und sich mit Freude weiter engagiert! Ausgewählt von der SWR-Sportredaktion in Mainz aus einer Vielzahl von fleißigen Helferinnen und Helfern in den rheinland-pfälzischen Sportvereinen: Die fünf Sporthelden 2019.

Monika Adrian – MTV Bad Kreuznach

Wenn Monika Adrian in die Trainingshalle kommt, füllt sich der Raum sofort mit Lebensfreude. Und das, obwohl die 48-Jährige gerade erst einen weiteren Schicksalsschlag verdauen musste: Zum zweiten Mal die Diagnose Brustkrebs – und damit zum zweiten Mal Operation, Bestrahlungen, Chemotherapie. "Da gab es auch mal Tage, an denen ich gesagt habe: Es geht nicht mehr", erzählt Monika Adrian mit nachdenklicher Miene. Um im nächsten Satz gleich wieder zu lächeln. "Aber ich bin eine Kämpferin!"

Und so trainiert sie mit Leidenschaft weiterhin die Showtanzgruppen und Turnriegen ihres MTV Bad Kreuznach. "Sie macht einfach alles", sagt ihre Tochter Svenja, die selbst die Choreografien ihrer Mutter in der Jazztanzgruppe erlebt. "Sie hat fünf Tanzgruppen, steht vier bis fünfmal pro Woche in der Halle." Und steckt alle mit ihrer scheinbar endlosen Energie an. "Einmal hat sie sogar eine Chemotherapie verschoben, um die anstehende Gau-Meisterschaft hier beim MTV durchzuziehen", schildert bewundernd ihre Schwester Christa. "Sie hat immer ein offenes Ohr. Wahnsinn. Ich zieh den Hut vor ihr!" Das Credo von Monika Adrian: "Man bekommt viel zurück. Das ist das Schöne am Ehrenamt."

Saleh Abo Hassan – FC Ente Bagdad

Es ist gerade einmal vier Jahre her, dass Saleh Abo Hassan vor dem Krieg zuhause in Syrien nach Deutschland fliehen konnte. Seine sportliche Heimat fand er schnell beim FC Ente Bagdad, einem Klub für Hobbyfußballer, der seit Jahrzehnten Multikulti und gegenseitigen Respekt lebt. Saleh lernt schnell deutsch und macht den C-Trainerschein. Vor allem will er anderen Flüchtlingen damit helfen. "Die meisten haben in ihren Heimatländern keinen Fußball gespielt. Es macht Spaß, Ihnen hier Fußball beizubringen." Der 18-Jährige strahlt. Man sieht ihm die Leidenschaft an, mit der er als Spielertrainer bei Ente Bagdad aktiv ist.

Aber auch neben dem Fußballplatz engagiert sich der junge Syrer. "Er hilft, egal was ist. Einen Schrank oder ein Bett aufbauen – auch das macht er", schildert Rezai Shahram, ein Flüchtling aus Afghanistan und mittlerweile Co-Trainer in Mainz. "Saleh hilft sogar uns Erwachsenen", ergänzt voller Bewunderung Ronald Uhlich, einer der unermüdlichen Organisatoren beim Ente-Club. "Er ist ein wunderbarer Teamplayer mit unheimlicher Ausstrahlung". Der innigste Wunsch des 18-Jährigen: Eine Ausbildungsstelle. Die Schule hat er mit mittlerer Reife erfolgreich abgeschlossen. Saleh: "Deutschland ist meine Zukunft. Ich hab mich hier gut eingefunden."

Winfried Schmitt – VfL Fontana Finthen

"Du bist klasse!" Begeistert ruft Winfried Schmitt das Kompliment auf den Platz – und die junge Fußballerin des VfL Fontana Finthen freut sich. "Kindern was beizubringen, das ist mein Ding", strahlt Schmitt – und man sieht es ihm beim Training mit den E-Jugendlichen in der Halle genauso an wie beim Punktspiel mit den Mädchen bei knapp über null Grad auf dem Kunstrasenplatz draußen. Seit 41 Jahren schon ist der mittlerweile pensionierte Lehrer als Jugendtrainer aktiv. Hinzu kommen parallel 27 Jahre als Jugendleiter.

Wie viel Ehrenamt macht das bis jetzt? Schmitt: "Bei ungefähr 20 bis 25 Stunden pro Woche kommen da schon zwischen 40 000 und 50 000 Stunden zusammen!" Unglaublich eigentlich. Doch im Verein kennen ihn alle als unermüdlichen Aktivposten. "Wie er mit den jungen Leuten umgeht, das macht ihn aus", erzählt der stellvertretende Jugendleiter Mergim Radani. "Er ist einfach eine tolle Person. Man kann ihn fragen und er hilft einem." Seit Jahren schon engagiert sich Schmitt vor allem auch für die Integration von Flüchtlings-Kindern. "Denn Menschen, die glücklich sind, werden wertvolle Mitglieder der Gesellschaft", betont der Jugendtrainer. "Wenn sie sich wohlfühlen. Und sie fühlen sich wohl hier!"

Marc Solomeyer – Special Olympics Deutschland

"Gemeinsam an einem Strang ziehen!" Dieser Grundsatz liegt Marc Solomeyer am Herzen. Und der 46-Jährige lebt es vor. Selbst körperlich und geistig leicht gehandicapt, engagiert sich der leidenschaftliche Badmintonspieler seit mittlerweile fünf Jahren als Athletensprecher der Special Olympics Deutschland – und spricht damit für über 40 000 Athletinnen und Athleten mit geistiger Behinderung. "Die Menschen wollen wahrgenommen werden, wollen Anerkennung erfahren", predigt Solomeyer. Und ergänzt: "Dafür bin ich da!"

Und wie er da ist: Auf dem Spielfeld als Sportler mit der gleichen Energie wie im Büro oder in der Sporthalle als Organisator. "Er ist für alle da. Marc gibt Gas ohne Ende", erzählt mit Bewunderung Volker Leiberger, Diplom-Sportlehrer und Vize-Präsident Sport bei den Special Olympics. "Er bewegt was, in jedem Fall!“ Seine ehrenamtliche Tätigkeit fußt auf klaren Grundsätzen. Marc Solomeyer will vor allem sensibilisieren für die Belange von Menschen mit Behinderung. Deshalb ist er jederzeit ansprechbar und für andere aktiv. Solomeyer: "Zusammen sind wir stark!"

Eddy Linden – FSV Plein und Benefiz-Radler e.V.

Tausende Kilometer hat er schon abgestrampelt auf dem Rad – und tausende Arbeitsstunden ehrenamtlich investiert. Für ein Ziel: Spenden sammeln. Eddy Linden und seine Benefiz-Aktivisten in der Eifel haben mittlerweile bereits über 400 000 Euro an Bedürftige und soziale Einrichtungen gespendet. "Mir geht’s gut, meinen Kindern geht’s gut, ich habe vier gesunde Enkelkinder", erzählt der 59-Jährige. "Ich will einfach ein bisschen von dem, was wir haben, weitergeben."

Zum Beispiel an die Familie des kleinen Noah, der im Rollstuhl sitzt. Für behindertengerechte Umbauten in Noahs Zuhause stellten Linden und seine Helfer Geld zur Verfügung. "Und so steht man nicht mehr allein da mit seinem Problem", freut sich Noahs Mutter Simone Quint. "Sowohl finanziell, als auch emotional." Eddy Linden legte den Grundstein für seine Charity-Aktivitäten bereits 1982, als er mit Gleichgesinnten den FSV Plein gründete. 2008 kam der Verein Benefiz-Radler e.V. hinzu. Pleins Bürgermeister Bernd Rehm ist begeistert: "Sei es fürs Dorf, für den Verein, für das soziale Engagement: Eddy ist aus dem Ort nicht mehr wegzudenken." Und was gibt ihm selbst dieses Engagement? Eddy Linden: "Innere Ruhe. Und das gute Gefühl, anderen zu helfen."