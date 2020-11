Die erneute Corona-Zwangsunterbrechung stellt viele Sportvereine und -verbände in Baden-Württemberg vor große Probleme. Finanzielle Sorgen und Existenzängste wachsen. Die Landesregierung unterstützt sie mit einem millionenschweren Soforthilfeprogramm.

Erneut hat die baden-württembergische Landesregierung das sportliche Leben mit ihren Corona-Maßnahmen stark eingeschränkt. Wann die Kontaktbeschränkungen tatsächlich wieder gelockert werden, ist unsicher. Am Donnerstag, 12. November, schalten sich die Ministerpräsidenten erneut mit dem Bundeskanzleramt zusammen, um zu überprüfen, ob die Corona-Maßnahmen hinreichend wirken. Für die mehr als 11.000 Sportvereine und -verbände in Baden-Württemberg bedeutet das: Existenzielle Nöte werden größer, wichtige Einnahmequellen fehlen.

Landesregierung setzt Corona-Hilfe auf

Mit der knapp zwölf Millionen Euro schweren "Soforthilfe Sport" unterstützt die Landesregierung Vereine und Verbände in Baden-Württemberg bereits seit Ende Juni. Etwa 60 Prozent des Hilfsfonds sind nach Informationen von SWR Sport bisher ausbezahlt worden. Sportfachverbände und -vereine, die durch die Pandemie in finanzielle Not geraten sind, können noch bis Ende November online oder per Post einen Antrag beim jeweiligen Sportbund stellen (Links in der Infobox). "In Gesprächen mit dem Kultusministerium wollen wir jedoch erreichen, dass dieser Zeitraum verlängert wird", sagte Thomas Müller vom Württembergischen Landessportbund im Gespräch mit SWR Sport. Auch in den Wintermonaten müssen viele Veranstaltungen ausfallen, die den Vereinen Geld in die Kassen gebracht hätten. Der Trainings- und Spielbetrieb ist weitestgehend eingestellt. Gerade in dieser Zeit sollte es für die Vereine "nicht in eine ungewisse Zukunft gehen, wobei die Schwierigkeiten weiter bestehen", meint Müller.

Schnelle Hilfe ohne bürokratische Hürden

Einen Antrag auf die Soforthilfe können alle gemeinnützigen Sportvereine und -verbände stellen, die einem der drei Sportbünde im Land angehören und nicht bereits am Jahresende 2019 in wirtschaftlichen Schwierigkeiten gewesen sind. Dazu muss ein Antrag ausgefüllt werden, der auf der Website des jeweiligen Sportbundes zu finden ist. In jedem Fall muss dabei ein Liquiditätsengpass von über 1.000 Euro nachgewiesen und plausibel dargestellt werden. Das heißt, es muss aufgezeigt werden, dass die laufenden Ausgaben durch die Einnahmen bis zum Jahresende nicht gedeckt werden können. Zweckgebunde Rücklagen, beispielsweise für die Instandhaltung der Sportstätten oder Anschaffungen von Sportgeräten, fallen dabei nicht ins Gewicht. So sollen die Zukunftsaussichten der Vereine auch über das Jahr hinaus gesichert werden. Sollte der Jahresabschluss des jeweiligen Vereins oder Verbandes jedoch positiv ausfallen, muss die Soforthilfe - zumindest anteilig - zurückgezahlt werden.

Großteil der Anträge bewilligt

Durch die "Soforthilfe Sport" können die Vereine in Baden-Württemberg maximal 15 Euro pro Mitglied erhalten. In besonders schweren Fällen besteht die Möglichkeit der Einzelfallprüfung, auch ein Zweitantrag ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Insgesamt sind bisher etwa 700 Anträge bei den drei Sportbünden eingegangen. Abgelehnt wurde auf Nachfrage von SWR Sport bisher kaum einer.