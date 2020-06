Die Landesregierung gab am Dienstag bekannt, von der Existenz bedrohte Sportvereine und -verbände mit einem Soforthilfeprogramm zu unterstützen. Das Paket umfasst rund 12 Millionen Euro.

Die corona-bedingte "Soforthilfe Sport" soll ein Zuschuss für das Vereinswesen in Baden-Württemberg sein. Sportfachverbände und Sportvereine, die durch die Corona-Pandemie in finanzielle Existenznotlagen geraten sind, will das Land so unbürokratisch unterstützen. Soforthilfe-Anträge können voraussichtlich ab 25. Juni direkt bei den Sportbünden gestellt werden. "Die Vereine und insbesondere auch die Sportvereine sind Eckpfeiler unserer Gesellschaft. Mit der Soforthilfe Sport unterstützen wir sie und wollen die Folgen der Corona-Pandemie abmildern", wird Ministerin Susanne Eisenmann (CDU) in einer Pressemitteilung zitiert.

Hilfe für Vereine in existenzbedrohender Notlage

Der Landessportverband Baden-Württemberg zeigte sich erfreut, "die unbürokratische Lösung, die das Kultusministerium mit dem LSVBW und den Sportbünden nun gefunden haben" helfe den Vereinen und Verbänden in ihrer existenzbedrohenden Notlage, so der Präsident des Württembergischen Landessportbundes Andreas Felchle. Viele Vereine mussten und müssen durch die Corona-Pandemie Kurse, Veranstaltungen und Feste zur Vereinsfinanzierung ausfallen lassen. Ebenfalls ist im Moment noch unklar, ab wann wieder ein regulärer Sportbetrieb möglich sein wird. An diesem Punkt setzt das Hilfsprogramm an, um existenzbedrohten Vereinen zu helfen und finanzielle Engpässe zu überbrücken.

Wie die Vereine mit der Corona-Pandemie umgehen

Nur für Sportvereine, die durch Corona in Schwierigkeiten sind

Eine Antragsstellung werde grundsätzlich bis zum 30.11.2020 möglich sein. Ausgenommen von der "Soforthilfe Sport" ist der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb, für den das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg bereits ein Soforthilfeprogramm aufgelegt hat. Des Weiteren sind Sportvereine, die sich unabhängig von der Corona-Pandemie in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befinden, von der "Soforthilfe Sport" ausgeschlossen.