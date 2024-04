Extremläufer Simon Fischer - in 31 Marathons vom Bodensee nach Berlin

Simon Fischer hat eine Mission: Die Menschen darauf aufmerksam machen, welche Konflikte entstehen können, wenn sie nicht achtsamer mit ihrem Wasser umgehen. Darum läuft er und läuft und läuft und läuft.

Simon Fischer läuft. Er läuft und läuft und läuft. Am liebsten durch den Wald. Denn dort findet Simon Fischer seinen Frieden. "Ich habe mich einfach frei gefühlt im Wald", erzählte der 40-Jährige Extremläufer im Interview mit SWR Sport. Erst im Schwarzwald, dann im Pfälzerwald. Die Wälder hat er mittlerweile verlassen. Fortan führt die Strecke den Rhein entlang - bis nach Bonn. Von dort läuft Simon Fischer weiter - bis nach Berlin. Er läuft jeden Tag einen Marathon, 31 Mal - wenn alles glatt läuft hat er bei seiner Ankunft in Berlin am 18. April insgesamt 1.313 Kilometer zurückgelegt.

Eine außergewöhnliche Energieleistung. Für die Fischer sich Tag für Tag wappnen muss: "Also grob 5.000 Kalorien muss ich ungefähr täglich essen. Und tatsächlich ist das die größte Herausforderung, ehrlich gesagt, weil man an einem gewissen Punkt am Tag gar keine Lust mehr hat zu essen." Die Tage seien sehr lang: Inklusive Pausen laufe er sechs bis sieben Stunden, sprich: sehr viel Essen und sehr viel Schlaf.

Fischer läuft für seine Mission

Ab und zu kommen noch Veranstaltungen dazu, beispielsweise eine Podium-Diskussion an der Freiburger Uni oder bei der Caritas in Bonn. Denn Fischers Mega-Marathon ist kein sportlicher Selbstzweck. Seit September 2021 arbeitet Fischer für den Weltfriedensdienst unter anderem in Nanyuki, Kenia. Eine Region, in der bereits jetzt sehr viele Konflikte um eine lebenswichtige Ressource entstehen, die im Zuge des Klimawandels noch sehr viel rarer werden wird: Wasser.

"Ich habe gesehen, wie Menschen reagieren, wenn die wertvollste Ressource nicht mehr zur Verfügung steht", erzählt er. "Ich habe mich dann tiefer mit dem Thema beschäftigt und gesehen, dass uns hier in Deutschland auch das Wasser ausgeht. Wir haben in den letzten 20 Jahren das Wasser verloren, dass der Bodensee fassen kann - und ich habe das Gefühl, das haben viele nicht mitbekommen. Deshalb möchte ich dazu motivieren, Wasser zu sparen und die Leute drauf aufmerksam zu machen, dass wir da ein Problem haben." So kam ihm die Idee zu seinem "Blue Run".

In Kenia hat Simon Fischer erlebt, wie sich Konflikte um Wasser zuspitzen können. SWR Abdulahi-Bonaya-Boru_IPL

Für Simon Fischer ist Laufen Teamsport

Er selbst habe sein Leben bereits umgestellt. Seine Ernährung: überwiegend vegan. Seine tägliche Dusche: kalt. "Jeden Morgen kalt duschen, ist nie leicht. Aber man steht nur ein, zwei Minuten unter der Dusche und spart so Wasser und Energie", sagte er vor einigen Tagen im Gespräch mit SWR4. Dabei werde auch das Glückshormon Dopamin ausgeschüttet, das habe ihm immer einen guten Start in den Tag ermöglicht. Das Laufen helfe ihm dabei, abzuschalten und die Gedanken zu sortieren: "Nichts geht einem durch den Kopf, nichts bis alles. Laufen, Familie, was bewirke ich mit der Aktion wirklich? Was kann ich verändern? Was kann ich tun? Wie viel Impact habe ich?" Das Feedback sei "super positiv". Auch emotional

Fischer muss sich jedoch nicht ständig alleine quälen: "Mit Begleitung ist es viel, viel besser. Für mich ist Laufsport ein Teamsport. Nicht so, wie viele andere allein laufen. Also ich glaube, wir können zusammen viel weiter laufen und mehr erreichen und mehr Spaß haben." Immer wieder schließen sich Läuferinnen und Läufer an, legen einige Kilometer gemeinsam zurück.

Simon Fischer will 31 Marathons an 31 Tagen laufen. SWR WFD

Harte Plackerei und tiefe Gespräche

Gespräche, die Fischer die Plackerei erleichtern: "Wir haben gefühlt gerade erst angefangen zu laufen", sagte er über seine Begleitung auf dem Weg von Fischbach nach Alzey. "Wir haben super uns unterhalten, gequatscht und ein bisschen upgedatet über unsere gegenseitigen Abenteuer. Es hat richtig Spaß gemacht." So ganz alleine ist er nie: "Ganz viele Leute melden sich. Was mir fast am meisten Spaß macht, sind Sprachnachrichten. Ich kriege ellenlange Sprachnachrichten, die ich abhören kann, wenn ich mal allein laufe. Rekord war jetzt eine 18 Minuten Sprachnachricht." Wer möchte, kann Simon Fischer auch auf Instagram "begleiten".

Simon Fischer hat sich in den vergangenen anderthalb Jahren auf seinen "Blue Run" vorbereitet und hat jeden Tag in den Wäldern rund um St. Goarshausen trainiert. SWR

Leere, Euphorie oder der totale Zusammenbruch - Hauptsache Berlin

Die vielen Kilometer spüre er erst gegen Ende der jeweiligen Etappen: "Oft - so acht neun Kilometer vorm Schluss - gucke ich auf die Uhr und denke, 'uiuiui, jetzt ist es aber ganz schön weit'. Wenn es dann aber nur noch fünf Kilometer sind, läuft es auch wieder." So gehe das schon die ganze Zeit, Kilometer für Kilometer für Kilometer: "Da sind alle Gefühle dabei von total euphorisch - ich gebe richtig Gas mit coolen Leuten bis hin zu ich bin allein jetzt schleppe ich mich so durch. Also es geht geht in Wellen, in alle Richtungen." Ans Aufgeben habe er jedenfalls noch nicht gedacht: "Da ist so das Gefühl von Zufriedenheit, Freiheit und dass ich gerade genau das Richtige mache."

Bis zum 18. April hat Fischer noch etliche Kilometer vor sich. Seine letzte Etappe führt ihn von Potsdam nach Berlin. "Die Ankunft in Berlin habe ich mir schon jetzt gerade auch auf der Strecke noch mal versucht auszumalen. Da ist auch alles möglich. Von absoluter Leere bis hin zu totaler Euphorie. Zusammenbrechen in Tränen. Ich lass mich einfach überraschen."