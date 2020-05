Eigentlich würde jetzt für viele Freizeitschwimmer die Freiluftsaison beginnen. Aber noch sind die Bäder geschlossen. Leise Hoffnung macht ein "Pandemieplan Bäder".

Am ersten Mai-Wochenende sollten die ersten Freibäder öffnen. In Stuttgart wären das Höhenfreibad Killesberg und das Möhringer Freibad die Ersten gewesen. Mitte Mai sollten dann die drei anderen Stuttgarter Freibäder öffnen. Aber wer seine Bahnen ziehen will, muss sich weiter gedulden. Bis einschließlich 3. Mai bleiben die Bäder in Baden-Württemberg geschlossen. "Die Saisonvorbereitung ist unabhängig von der Krise wie in den Vorjahren abgelaufen", berichtet Jens Böhm, Sprecher der Bäderbetriebe Stuttgart, dem städtischen Betreiber. Die Bäderschließung gilt natürlich auch in Karlsruhe. Hier hatte das erste Freibad aber schon Ende Feburar geöffnet. Denn das Sonnenbad öffnet traditionell bundesweit als erstes reines Freibad nach der Winterpause. Nach knapp zwei Wochen war auch hier erstmal Schluss.

Frühestens Mitte Mai?

Die nächste Abstimmung zwischen Bund und Ländern wird sehnsüchtig erwartet. Ob die Bäderöffnung dann Thema ist, ist fraglich. Laut SWR-Informationen kann frühestens in der ersten Mai-Woche mit einer Bekanntmachung gerechnet werden. Dann erst könnten die Betreiber Auflagen umsetzen und Rahmenbedingungen schaffen, in Stuttgart rechnet Böhm "für die Inbetriebnahme der Bäder mit einer Vorbereitung von etwa einer Woche." Im besten Fall wäre das Mitte Mai.

Schwimmbad zu, See oder Fluss als Alternative?

Passionierte Schwimmer haben möglicherweise inzwischen längst die Alternative gefunden, denn Seen oder Flüsse sind nicht dezidiert in der Coronabekämpfungsverordnung erwähnt. Aber, so die Auskunft aus dem baden-württembergischen Sozialministerium: "Da kann jede Kommune eigenständig entscheiden und handeln!" Wer zum Beispiel in den Osterferien auf der Insel Reichenau bei herrlichem Wetter den Bodensee zum Schwimmbad umfunktionieren wollte, der merkte schnell: das ist nicht gewünscht. Mit Flatterbändern und Hinweisschilder waren die allgemein frei zugänglichen Badestellen gesperrt. "Es geht dabei nicht ums Schwimmen an sich, sondern um die Ansammlung an Land", erklärt Pascal Murmann solche Maßnahmen.

"Pandemieplan Bäder": Die Theorie des Badebetriebs in Zeiten von Corona

Die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V. (DGfdB) hat einen Plan entwickelt. Auf 20 Seiten wird von Fachleuten ein Weg aufgezeigt, wie stufenweise öffentliche Hallen- und Freibäder wieder eröffnet werden können. Viel Technisches steht darin, aber auch praktische Maßnahmen zur Einhaltung der Hygiene oder der Abstandsregeln. So wird zum Beispiel wie im Supermarkt eine Begrenzung der Besucherzahl und Abstandsmarkierungen vorgeschlagen, im Becken mittels Schwimmbadleinen. Alles noch Theorie. Aber eine, die die DGfdB u.a. auch mit den Bäderbetrieben Stuttgart (BBS) teilt. "Wir wollen vorbereitet sein, wenn das 'go' kommt", sagt BBS-Sprecher Jens Böhm. Aber nicht nur in Stuttgart wird vorbereitet. Inzwischen gibt es auch eine Arbeitsgruppe von Land, Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg. Gemeinsam wird überlegt, wie die Badesaison 2020 ablaufen könnte. Damit keiner unvorbereitet überrumpelt wird, wenn hoffentlich bald bessere Nachrichten für Betreiber und Schwimmer kommen.