Bis zum 6. Mai müssen sich die Freizeitschwimmer in Rheinland-Pfalz noch gedulden. Mindestens bis dann bleiben Frei- und Schwimmbäder dort geschlossen.

Auch in Rheinland-Pfalz müssen sich Freizeitschwimmer vorerst um Ersatz-Beschäftigungen kümmern. Statt wie üblich morgens mal ein paar Bahnen zu schwimmen, übt sich so mancher auch hier in Gartenarbeit zum Ausgleich. Mindestens noch bis zum 6. Mai, denn solange gilt die aktuelle Coronabekämpfungsverordnung des Landes.

Seen und Flüsse als "Alternativ-Bad"?

Besonders bei schönem Wetter ist die Gefahr groß, dass sich Schwimmer ihr "Alternativ-Bad" in der Natur suchen. Frei zugängliche Badestellen an Seen oder Flüssen unterliegen nicht der Corona-Verordnung des Landes. Ähnlich wie bei Parks können hier die Kommunen einschreiten und Absperren. "Wenn die Bäder geschlossen bleiben und es sehr heiß wird, dann sehnen sich die Leute nach Abkühlung. Es kann durchaus vorkommen, dass sie dann vermehrt an Seen und Flüsse gehen", sagt Marco Vogt, Pressesprecher vom DLRG Landesverband Rheinland-Pfalz. Infolgedessen könne es dort auch vermehrt zu Badeunfällen kommen. Es sei aber insgesamt nicht mit einem Anstieg der Zahl der Badetoten im Land zu rechnen.

Badesaison nicht abschreiben

Freizeitschwimmer und Bäderbetreiber warten auf die nächste Abstimmung zwischen Bund und Ländern. Ob Bäderöffnungen dann ein Thema sind bleibt fraglich. Nach SWR-Informationen dürfte es eine neue Bekanntmachung frühestens Ende der ersten Mai-Woche geben. Dirk Osterhoff ist Geschäftsführer der "Rheinwelle" in Gau-Algesheim und führt im Kreis Mainz-Bingen außerdem ein Freibad in Ingelheim und ein Naturerlebnisbad in Bingen. Zwar musste auch Osterhoff Kurzarbeit für Mitarbeiter beantragen, dennoch bereitet er sich akribisch auf eine Öffnung vor, um nach einer Entscheidung der Politik innerhalb weniger Tage dabei sein zu können. "Ich rechne mit Mitte Mai." Aktuell finden Wartungsarbeiten statt, die Wassertemperatur sei etwas gesenkt worden, um Kosten zu sparen, aber ansonsten laufe alles weiter - nur eben ohne Gäste. "Wir betreiben ein Geisterbad."

Betreiber stehen in den Startlöchern... mit Konzept!

In Mainz und Koblenz hätten die Schwimmer auch ohne Corona ihre Freibadsaison erst später eröffnet, Schuld sind Sanierungsarbeiten. In Ludwigshafen laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Hier würden Becken entleert und gereinigt, die Riesenrutsche sowie sämtliche Anlagen innen wie außen gesäubert, informiert Sprecherin Sandra Hartmann. Die Stadt Trier ist zurückhaltender. Laut Pressesprecher Michael Schmitz gibt es noch kein Hygienekonzept für die Freibäder. Für Schmitz ist die Vorstellung schwierig, Kontaktverbote im Schwimmbad aufrechtzuerhalten.

Für Zweifler wie die in Trier gibt es den "Pandemieplan Bäder". Ausgearbeitet von Fachleuten der Deutschen Gesellschaft für das Badwesen e.v. (DGfdB). Ziel: die langsame Wiederöffnung des Badebetriebs in Coronazeiten. Inhalt: Praktische Tipps und technische Grundlagen. Das Konzept von "Rheinwelle"-Geschäftsführer Osterhoff ist ähnlich: Besucherzahlen regulieren, Abstandsregeln auf den Liegeflächen, aber auch in den Umkleidekabinen oder eben den Schwimmbahnen umsetzen. "Die Gäste müssen natürlich auch vernünftig sein und sich an die Regeln halten", meint Osterhoff. Wenn man ihm so zuhört könnte man meinen, die Freizeitschwimmer könnten in Rheinland-Pfalz bald die Gartenarbeit wieder gegen das Bahnen-Zählen eintauschen.....