Ab dem 27. Mai soll die Freibadsaison in Rheinland-Pfalz unter Auflagen losgehen. Die Frage bleibt, unter welchen. Denn wie genau die Öffnung ablaufen soll, wissen bisher weder die Betreiber, noch die Schwimmvereine.

"Wir wissen, wann wir aufmachen dürfen. Und dann hört das Wissen auf", so Torsten Traxel, 1.Vorsitzender des Mainzer Schwimmvereins 1901 e.V. und Geschäftsführer des Schwimmbads in Mainz-Mombach. Bisher gebe es keinerlei Regeln oder Auflagen, die die Bäder umsetzen könnten.

Coronavirus: Infektionsrisiko auch im Freibad? Die Anti-Corona-Maßnahmen werden gerade gelockert. Aber wie sieht es eigentlich mit Freibädern aus? Das Wasser birgt kaum Infektionsrisiken. Die Gefahr lauert an anderen Stellen.

Vorbereitungen werden getroffen

In Mombach hat man trotzdem einiges getan, beispielsweise Handdesinfektionsspender im kompletten Bad verteilt. Aber ob diese gebraucht werden, ist unklar. Besprechungen zu diesem Thema laufen, die Verantwortlichen seien an der Sache dran, aber bisher gäbe es nur Philosophien, keine Tatsachen. Traxel wünscht sich schnelle Informationen, hat aber auch Verständnis. "Die Situation ist für alle schlecht. Dinge, die früher ein halbes Jahr dauerten, müssen heute in 2 Tagen entschieden sein."

Schwimmvereine trainieren auf dem Trockenen

Ebenfalls noch im Unklaren ist Heike Buchmeier, Schwimm-Cheftrainerin des USC Mainz. Ihre Sportler dürfen seit dem 18. Mai wieder ins Freibad – allerdings nur zum gemeinsamen Trockentraining außerhalb des Wassers. Ob die Öffnung der Freibäder am 27. Mai überhaupt auch die Schwimmvereine betrifft, weiß sie noch nicht. Die Sportler bräuchten abgetrennte Bereiche im Wasser, um trainieren zu können. Sollten die Bäder erst einmal nur für die breite Öffentlichkeit öffnen, kann es sein, dass die Vereinsmitglieder weiter warten müssen. "Es ist das große Warten auf ein konkretes Verfahren", so Buchmeier. Die Mitglieder des Vereins würden langsam ungeduldig.

Leistungssport verliert den Anschluss

Im Leistungssport, bei der Schwimmgemeinschaft EWR Rheinhessen-Mainz, überlegt man sich schon neue Wege, zieht eine Option außerhalb von Rheinland-Pfalz in Erwägung. Die Leistungssportler und Kaderathleten hätten längst die Erlaubnis zu trainieren, nur öffnet bisher kein Schwimmbad seine Pforten. Weder Land, noch Stadt, noch die Eigentümer von Schwimmbädern oder der Verein selbst wollen oder können die hohen Kosten tragen. Training im Freibad mit viel Trubel und Menschen im Wasser sei sehr schwierig, aber besser als nichts, so Nina Fiedler, Präsidentin der Schwimmgemeinschaft. Ein Trainingsstart wäre aus ihrer Sicht enorm wichtig, da Leistungsschwimmer in anderen Bundesländern längst wieder im Wasser sind.

"Da stellt sich auch die Frage nach der Fairness", so Fiedler. Es könnten in diesem Jahr noch Wettbewerbe geschwommen werden und jede Woche, die ein Schwimmer im Wasser verliert, kann er nicht mit Trockentraining aufholen, so die Präsidentin.

Hygienevorschriften bald erwartet

Die Schwimmvereine und auch die Schwimmbadbetreiber sind bereit und Warten gespannt auf die Auflagen für die Öffnung. Der Hygieneplan soll laut des rheinland-pfälzischen Ministeriums des Inneren und für Sport zeitnah veröffentlicht werden. Einen genauen Termin gebe es aber noch nicht. Viel Zeit für Vorbereitungen bleibt den Betroffenen aber so oder so nicht mehr.