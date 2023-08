Das Saulheimer Schach-Talent Vincent Keymer ist beim World Cup in Aserbaidschan gegen den Weltranglisten-Ersten Magnus Carlsen ausgeschieden. Das Turnier zählt zu den wichtigsten weltweit.

Vincent Keymer aus Saulheim (Kreis Alzey-Worms) ist beim World Cup in Aserbaidschan ausgeschieden und hat somit den Einzug ins Achtelfinale verpasst. Der 18-Jährige unterlag im Tiebreak dem Weltranglisten-Ersten Magnus Carlsen. In der ersten Partie am Mittwoch hatte Keymer Carlsen völlig überraschend zum ersten Mal in seiner Karriere geschlagen. Die zweite Partie hatte dann der Norweger Carlsen gewonnen.

World Cup zählt den größten Schach-Turnieren

Der World Cup zählt zu den wichtigsten Turnieren im internationalen Schach. Über dreieinhalb Wochen ermitteln 206 Teilnehmer im offenen Turnier und 103 Teilnehmerinnen im Frauenturnier Sieger und Siegerin. Die besten drei qualifizieren sich für das achtköpfige Kandidatenturnier, dessen Sieger gegen den amtierenden Weltmeister Ding Liren antritt.