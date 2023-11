Heidelberger Rugbyspielerin: "Manchmal gibt es blöde Sprüche"

Esther Tilgner aus Heidelberg spielt Rugby - in der Nationalmannschaft und in der Bundesliga. Ein Besuch am Spieltag zeigt, wie viel Akribie und Leidenschaft sie in ihre Sportart steckt.

Stunden vor dem Bundesliga-Spiel schraubt Esther Tilgner jeden einzelnen Stollen an ihrem Schuh fest. Es sei wichtig, dass sie während des Spiels nicht rausgehen. Ihr Team, der Heidelberger RK, trifft an diesem Samstag im Stadt-Derby auf die SG Lionesses. Vorurteile von Unwissenden Als Rugbyspielerin sieht sie sich auch immer mal wieder mit Vorurteilen konfrontiert: "Manchmal gibt es schon blöde Sprüche oder meistens eher ein Erstaunen, weil man es mir nicht zutrauen würde, die Sportart auszuüben." Das seien dann aber vermehrt Leute, die den Sport nicht kennen. Alle, die beim klaren 38:0 Erfolg für ihr Team in Heidelberg dabei waren, dürften gemerkt haben, dass neben dem Körperkontakt vor allem taktisches Geschick und Teamgeist beim Rugby gefragt sind.