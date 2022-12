Die Rugby-WM der Frauen 2022 in Neuseeland war ein voller Erfolg. Für Neuseeland, die Entwicklung des Frauen-Rugbys und ganz besonders für Stacey Fluhler vom Stamm der Ngai Tuhoe.

Plötzlich ging nichts mehr. Stacey Fluhler hatte schon viele Schläge hinnehmen müssen. Doch dieses Tackling, dieser erneute Schlag gegen den Oberschenkel war zu viel für die 27-jährige Rugby-Spielerin aus Neuseeland. Sie humpelte vom Feld. Das Finale der Rugby-WM 2022 mussten andere für sie zu Ende spielen.

Es gibt Menschen, für die ist das ein trauriger Moment. Legendär die Tränen von Paul Gascoigne bei der WM 1990 in Italien, als er nach seiner zweiten gelben Karte im Halbfinale realisierte, dass er im Finale nicht mehr spielen darf. Legendär die Tränen von Cristiano Ronaldo, als er bei im Finale der Euro 2016 in Frankreich schon nach 25 Minuten den Platz verlassen musste und fortan draußen mit dicken Eispacks auf dicken Muskeln zuschauen musste. Stacey Fluhler zeigte keine Tränen. Sie zeigte der Welt ein Lächeln.

Kaum Vorbilder für Rugby-Spielerinnen

Vielleicht dachte sie in diesem Moment an das Mädchen vom Maori-Stamm der Ngai Tuhoe, das stets den Männern nacheiferte, weil es in den frühen Nullerjahren noch keinen Platz für Kinder wie sie gab. Der große Bruder inspirierte sie zum Rugby. Und dann musste sie zusehen, wie Beaudein Waaka - Waaka ist Stacey Fluhlers Mädchenname - 2012 seinen ersten Profi-Vertrag unterschrieb, während sie ahnte, das ihr Weg womöglich niemals dorthin führen würde, weil es einfach keine Profi-Verträge für Frauen gab.

Vielleicht dachte sie auch an den Lastwagen, der 2010 ihren Schulbus rammte und ihr im Alter von 15 Jahren die Knie zertrümmerte. An die Zeit im Krankenhaus und den langen Weg zurück aufs Spielfeld.

The smiling assassin strikes again 😁 #RWC2021 | #NZLvENG | @staceyfluhler https://t.co/pHVfo2fQLO

"Niemand interessiert sich für Frauen-Rugby"

Vielleicht dachte sie an den harten Kampf mit den Funktionären und Managern, die ihr und ihren Team-Kameradinnen auf der Suche nach mehr Trainingsplätzen, besseren Trainingszeiten, besseren Trainern, einer Profi-Liga und mehr Aufmerksamkeit seitens der Medien immer wieder sagten, dass sich niemand für sie interessiere: "Nobody cares about womens rugby."

Kapitel auswählen Fußball-WM in Katar (00:00:04 min) Die Frauen-EM in England - Sommermärchen auch ohne Titel (00:10:32 min) Die Lage der der Südwest-Klubs in den Bundesligen (00:13:32 min) Triumphe bei den European Championships (00:18:26 min) Olympia in Peking (00:21:57 min) Die Handball-EM in Ungarn und der Slowakei (00:23:59 min) Eine überragende Basketball-EM (00:26:38 min)

Vielleicht dachte sie auch an den vernichtenden Bericht, der dem neuseeländischen Rugby-Verband noch im April eine toxische Arbeitskultur attestierte. Demnach gehörten erniedrigende Kommentare zum Gewicht oder zum kulturellen Hintergrund der Spielerinnen unter Chefcoach Glenn Moore zum Trainingsalltag. Und während er genehme Spielerinnen gezielt förderte, wurden die anderen mit Ignoranz bestraft. Und während Verbandspräsident Mark Robinson Moore immer noch für einen "herausragenden Trainer" hielt, berichteten Führungsspielerinnen wie Te Kura Ngata-Aerengamate von ihren mentalen Zusammenbrüchen.

Doch noch der erste Profi-Vertrag

Doch all das war in diesem Moment Vergangenheit. Stacey Fluhler hatte sich durch die Reha und zurück auf den Platz gekämpft. Anfang 2022 hatte sie dann doch noch einen Profi-Vertrag unterschrieben - bei den Chiefs Manawa, mit denen sie den ersten Titel in der "Super Rugby Aupiki" holte, einer kleinen Profi-Liga auf deren Gründung sie selbst hinwirkte. Unter dem neuen Chefcoach Wayne Smith hatten sich die Black Ferns zu einer Einheit entwickelt, die sich diesem Turnier von Sieg zu Sieg kämpfte und dabei immer stärker wurde.

Stacey Fluhler brought the HEAT in the final!🔥🌡 #NZLvENG #RWC2021 https://t.co/2f6liI1wCs

Endlich ein Vorbild

Auch in diesem Finale: England hatte bis dahin 35 Spiele in Serie gewonnen und Neuseeland ein Jahr zuvor die höchste Niederlage in der Geschichte der Black Ferns zugefügt. Doch weder der frühe Rückstand noch der frühe Ausfall einer ihrer wichtigsten Spielerinnen konnte Fluhlers Team stoppen. Fluhler selbst hatte sich in diesem Spiel mächtig ins Zeug gelegt, einen Versuch selbst gelegt und die entscheidenden Punkte vorbereitet. Sie hatte 72 Minuten lang alles gegeben: für sich, für ihr Team, für ihr Land, für ihren Sport und ja, irgendwie auch für ihr Geschlecht.

Die 42.579 frenetisch jubelnden Menschen im seit Wochen ausverkauften Eden Park ließen sie deutlich spüren, dass sich doch jemand für Frauen-Rugby interessierte. Also tat Stacey Fluhler was sie häufig tut, wenn sie auf dem Spielfeld steht oder Interviews gibt: Sie lächelte. Sie humpelte und lächelte. Auf den gut 60 Metern zur Auswechselbank schien es, als sei sie die glücklichste Person des Planeten. Denn diese Frau, Stacey Fluhler vom Stamm der Ngai Tuhoe, hatte es allen gezeigt und ist für Tausende Rugby-Girls in Neuseeland zu dem Vorbild geworden, das sie selbst nie hatte.