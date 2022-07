Deutschland schafft erstmals den Sprung zur 7er-Rugby-WM

per Mail teilen

Die deutsche Nationalmannschaft um den Heidelberger Carlos Soteras Merz hat sich erstmals in der Geschichte für die 7er-WM in Südafrika qualifiziert.

Darauf hat Rugby-Deutschland 139 Jahre lange gewartet: Die deutsche 7er-Rugby-Nationalmannschaft hat sich erstmals für eine Weltmeisterschaft qualifiziert. Das Team von Bundestrainer Clemens von Grumbkow aus Leimen gewann am Sonntag beim Qualifikationsturnier in Bukarest das entscheidende Viertelfinale gegen Italien mit 24:7 und löste damit das Ticket für den Saisonhöhepunkt in Südafrika (9. bis 11. September).

Zuvor war das "Wolfpack" souverän mit drei Siegen in drei Spielen durch die Vorrunde marschiert. Bereits die vier siegreichen Viertelfinalisten nehmen am Turnier in Kapstadt teil. Noch nie zuvor hatte sich im olympischen 7er- oder im 15er-Rugby eine deutsche Männerauswahl für eine WM qualifizieren können. Die Mannschaft um Kapitän Carlos Soteras Merz von der RG Heidelberg hatte die Gruppenphase nach Erfolgen über Georgien (26:7), Gastgeber Rumänien (52:0) und Weltserien-Team Wales (12:10) als drittbeste Mannschaft abgeschlossen und war somit dem favorisierten Europameister Spanien und den Iren im Viertelfinale aus dem Weg gegangen.

Die deutschen Frauen verpassten erwartungsgemäß den Sprung zur WM. Das Team von Bundestrainer Cieran Anderson, das mit einem Sieg aus drei Spielen als bester Gruppendritter ins Viertelfinale eingezogen war, unterlag gegen die Europameisterinnen aus Polen klar mit 0:43.