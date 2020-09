Der dreimalige Ringer-Weltmeister Frank Stäbler hat ein halbes Jahr vor Olympia sein neues Trainingsdomizil bezogen. Aus einem Hühnerstall wurde das "Worldcamp".

"Wir Ringer sind Kämpfer und Kämpfer kämpfen. Und jetzt erst recht, jetzt verdammt nochmal erst recht!" Frank Stäbler über den Musberger "Ringer-Streit".

Im früheren Hühnerstall des elterlichen Bauernhofes ist natürlich nie ein Stäbler mit einem Motorrad gefahren. In den letzten Jahren stand das Etablissement leer bzw. diente als Getreidespeicher. Aktuell ist es nun die Trainingsstätte eines dreifachen Weltmeisters.

Gestern noch ein Hühnerstall, heute ein "Ringer-Worldcamp". Imago Sportfoto Rudel

"Worldcamp" steht in großen Buchstaben über dem Eingang des früheren Hühnerstalls, in dem sich der dreimalige Ringer-Weltmeister ab sofort fit für den Olympiasieg machen will. "Im Rocky-Style", antwortete der 30-Jährige bei der Eröffnung seiner neuen Trainingshalle am Dienstag auf die Frage, wie er es vom elterlichen Bauernhof im Schwabenland zum Gold in exakt sechs Monaten in Tokio schaffen möchte.

Dass Frank Stäbler seit langer Zeit auf dem Hof seiner Familie in Musberg trainiert, ist bekannt. Neu ist allerdings der Umzug vom Provisorium im unbeheizten Ex-Kuhstall in das modern eingerichtete Gebäude nebenan, in dem früher die Hühner zu Hause waren. Grund für die Errichtung des "Worldcamps" ist die seit Jahren andauernde Provinzposse um die Nutzung der städtischen Halle mit Joachim Beckmann. Der Vorsitzende des ortsansässigen TSV wollte sich gegenüber SWR Sport nicht zu diesem Thema äußern.

Stäbler: "Wollte immer eine friedliche Lösung"

Der Leistungs-Check bei der EM in der kommenden Woche in Rom, die Form Stäblers sowie die Olympia-Vorbereitung – alles geriet bei diesem Medientermin, angesichts der Vorwürfe der deutschen Medaillenhoffnung in Richtung des Klubchefs und den Lokalpolitikern, in den Hintergrund. "Aber deshalb habe ich den Termin gemacht. Ich ziehe einen Schlussstrich", erklärte Stäbler: "Heute rede ich zum letzten Mal darüber, danach geht es nur noch um Olympia." Und Stäbler redete noch einmal – über anonyme Anzeigen, juristische Auseinandersetzungen und vergebliche Bemühungen um eine Lösung. "Aber ich ziehe Motivation aus dem Streit. 'Jetzt erst Recht' - so lautet schon seit Jahren meine Devise", äußerte Stäbler: "Dieses Thema belastet alle in meinem Umfeld seit so vielen Jahren. Jetzt bin ich extrem stolz auf das, was wir geschaffen haben, obwohl es nie das Ziel war. Ich wollte immer eine friedliche Lösung."

In den vergangenen sieben Monaten haben Stäblers Vater, sein Opa und ein Freund der Familie über 4.000 Arbeitsstunden in den Umbau gesteckt. Auch Stäbler selbst packte mit an. "Es gab keine andere Lösung. Ich habe im Winter teilweise bei Minusgraden trainiert. Und so entstand aus eigener Kraft aus einem Bretterverschlag mein neues Paradies. Es ist alles da, was mein Ringerherz begehrt. Ich hatte Angebote von 30 Vereinen. Aber ich habe alle abgelehnt. Wenn ich hier weggehe, hat das Ringen in meiner Heimat kein zu Hause mehr", sagte Stäbler.

In Tokio geht Stäblers internationale Karriere zu Ende

Zukünftig soll Stäblers Camp auch die Heimat für den Ringer-Nachwuchs werden, aber bis dahin wird es ein weiter bürokratischer Weg. "Bis zu den Spielen ist alles bis auf den Tag geplant. Ich stehe voll im Saft, die Vorbereitung lief bisher ohne Verletzungen und sehr gut", sagte der Griechisch-Römisch-Spezialist, der seine internationale Karriere nach dem Wettkampf mit 15 Konkurrenten in der Gewichtsklasse bis 67 kg beenden wird: "Wenn ich meine optimale Leistungsfähigkeit erreiche, ist alles möglich." Nach den Spielen will Stäbler noch zwei Jahre in der Bundesliga "abtrainieren".

Dass es Zeit für den Abschied wird, hat der Familienvater bei der EM-Vorbereitung gemerkt. "In der ersten Woche hat mir jeder Zentimeter meines Körpers wehgetan", berichtete Stäbler, der bei Olympia bisher ohne Medaille geblieben ist: "Da wurde mir klar, dass ich langsam zu alt für den Scheiß werde."