Kaum Zuschauer, teure Hygienekonzepte, weniger Sponsoreneinnahmen: Die Corona-Krise bringt viele der rund 6.000 Sportvereine in Rheinland-Pfalz in finanzielle Schwierigkeiten. Ein Rettungsschirm des Landes soll das drohende Vereinssterben verhindern. Aber die Soforthilfe kommt nicht immer da an, wo sie gebraucht wird.

Es geht um zehn Millionen Euro. So stark ist das Soforthilfe-Programm des Landes Rheinland-Pfalz für in Not geratene Vereine. Diese Corona-Hilfe soll natürlich auch Sportvereinen zu Gute kommen. Klingt erstmal gut, doch die Geschichte hat viele Facetten.

80 statt 1000 Zuschauer

Ein halber Ordner steht in seinem Büro, voll mit Anträgen und Papieren für die Corona-Hilfe. Trotzdem ist Stephan Vielmuth, Vorsitzender von Alemannia Nackenheim, froh: Der Ringer- Bundesligist war vergangene Saison bis ins Halbfinale der Deutschen Meisterschaft vorgedrungen. "In diesem Jahr hätten wir früh die Segel streichen müssen", sagt Vielmuth. Er hat aus dem Landestopf die Maximalsumme von 12.000 Euro Soforthilfe bekommen: "Ohne dieses Geld hätten wir dieses Jahr nicht ringen können."

Denn natürlich fallen bei ihm wie bei fast allen Sport-Vereinen die Sponsoren-Gelder geringer aus. Und was Zuschauer-Einnahmen betrifft, sieht‘s ganz duster aus. Wegen der Hygiene – Konzepte mit maximal 150 Personen in einer Halle wären pro Kampftag nach Abzug von Mannschaften und Betreuern noch 80 zahlende Zuschauer möglich – zum Vergleich: Beim Halbfinale im Januar waren es 1.100.

Die Ringer haben das Geld aber nur bekommen, weil sie nichts mehr auf der hohen Kante haben. Und genau das hat für Ärger bei Sportvereinen gesorgt. Denn wer für schlechte Zeiten Geld zurückgelegt hat, der muss das erst aufbrauchen, bevor er Anspruch auf Geld aus dem Corona-Topf hat.

Keine akute Existenzgefährdung, kein Geld

So hat zum Beispiel der TC Grün-Weiß Bernkastel-Kues kein Geld bekommen. Mit seinen Ersparnissen wollte er eigentlich das Vereinslokal renovieren. Doch weil der Verein nicht in seiner Existenz gefährdet ist, gibt es auch keine Unterstützung vom Land. "Wir werden uns nie verschulden, um vielleicht, irgendwann mal Geld aus dem Corona-Topf zu bekommen", heißt es denn auch bei vielen Vereinen.

Zum Beispiel bei der Tischtennis-Gemeinschaft Mündersbach/Höchstenbach im Westerwald. "Wir werden eher unser Angebot reduzieren - das heißt, das geht voll auf die Jugendarbeit", sagt ein Vorstandsmitglied, das sauer ist, weil sein Antrag abschlägig beschieden wurde. Denn noch haben beide Vereine der TTG Rücklagen.

Nur ein Drittel der Anträge bewilligt

Folge dieser Regelung: Bislang haben nur 124 Sportvereine aus Rheinland-Pfalz einen Antrag auf Corona-Hilfe gestellt - ganze 39 sind bewilligt worden. Knapp 200.000 Euro sind bislang für den Sport ausgezahlt. Da bleibt viel Luft nach oben. Problematisch für die mehr als 6000 Vereine: Das Hilfsprogramm ist bis Ende des Jahres 2020 befristet. Und es könnte sein, dass viele Vereine dann erst ihre Rücklagen aufgebraucht haben - und 2021 mit leeren Händen dastehen.

Der Landessportbund beruhigt: Es gebe Signale aus der Politik, dass das Programm verlängert werde. Außerdem will der LSB in den nächsten Tagen alle Sportvereine anfragen, welche Probleme es in der Praxis gibt, damit die Auszahlung der Soforthilfen gezielter erfolgen kann. Der Pandemie sollen nicht auch noch das Vereinsleben zum Opfer fallen, das von "entscheidender gesellschaftlichen Bedeutung" sei. So steht es jedenfalls in der entsprechenden Richtlinie des Landes.

Die Ringer von Alemannia Nackenheim haben die Zuschüsse erstmal gerettet. Der Verein hofft jetzt noch auf weitere Unterstützung: Aus dem extra Finanzprogramm für Bundesligisten. Der Ordner des Vorsitzenden mit den Anträgen, er könnte bald ganz voll werden.