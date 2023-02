Deutschlands stärkster Ringer: Schorndorfs Jello Krahmer träumt vom Titel

Am Samstagabend (19.30 Uhr) kämpfen der ASV Schorndorf und Mainz 88 im Rückkampf in der Stuttgarter Scharrena um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft. Bei den Schwaben hofft vor allem Eigengewächs Jello Krahmer sehnsüchtig auf den Titel.

Treffpunkt Fitnessstudio im schwäbischen Urbach morgens um zehn. Hier quält sich Jello Krahmer in Form. Das Schwergewicht des ASV Schorndorf schiebt einen rund 200 Kilo schweren Schlitten über den Boden, schwingt Hantelstangen, hängt sich schwere Eisenketten um den Hals. Was für eine Energie: "Die Kraft spielt vor allem im Schwergewicht eine noch größere Rolle als bei anderen Gewichtsklassen", sagt der 27-Jährige im Gespräch mit SWR Sport, "im Kampf gegen 130-Kilo-Kolosse braucht es ordentlich Power, die baue ich hier auf". Bis zu zehn Trainingseinheiten spult der gebürtige Stuttgarter pro Woche ab.

Jello Krahmer mit 127 Kilo Kampfgewicht

Krahmer selbst, der aktuelle Deutsche Schwergewichtsmeister in der Griechisch-Römischen-Stilart und damit stärkster Ringer Deutschlands, ist ein Kerl wie ein Baum: Über 1,90 Meter groß und zuletzt beim Final-Hinkampf vergangenen Samstag in Mainz mit 127 Kilo Körpergewicht auf der Matte. Ein beeindruckendes Muskelpaket, das momentan in der Form seines Lebens kämpft, wie das Duell gegen den für die Rheinhessen kämpfenden Weltklassemann Konsta Mäenpää zeigte.

Der Schorndorfer Schwergewichtler in der Form seines Lebens

Der bis dahin in der Bundesliga noch ungeschlagene Finne wurde von Jello Krahmer deutlich geschlagen: "Es ist eines der besten Gefühle, das man sich vorstellen kann, wenn man solche Kämpfe gewinnt", schwärmt der Sportsoldat, der unter der Woche meistens am Olympiastützpunkt in Heidelberg trainiert, auch Tage nach seinem überragenden Fight von den Eindrücken auf der Mainzer Matte im emotionalen Tollhaus der Mainzer Halle, "das macht das Ringen aus. Der Kampf Mann gegen Mann, du bist selbst für Sieg oder Niederlage verantwortlich. Und dann noch vor so einem großen Publikum, das ist ein Privileg, eine tolle Erfahrung".

Den Hinkampf gewann Mainz knapp mit 14:13

Die Schorndorfer verloren zwar den Hinkampf knapp mit 13:14, vor allem aber Jello Krahmer sorgte mit seinem klaren Erfolg gegen den sonstigen Mainzer Sieggaranten Mäenpää dafür, dass dem ASV noch alle Türen für den Meistertitel offenstehen. Nur zu gerne würde das Schorndorfer Eigengewächs nach dem Rückkampf am Samstagabend in der mit 2.200 Zuschauern vollbesetzten Stuttgarter Scharrena den Meistertitel feiern: "Ich bin zuversichtlich und glaube fest daran, am Sonntag beim Empfang der Stadt Schorndorf auf dem Rathausbalkon die Meisterschale hochzuhalten und unseren Fans zu zeigen", so Kapitän Jello Krahmer, das sportliche Aushängeschild der Schorndorfer auf und neben der Matte.

Holt Schorndorf den zweiten Titel nach 1975?

Es wäre der zweite deutsche Mannschaftsmeistertitel in der langen Vereinsgeschichte der Ringer-Hochburg Schorndorf nach 1975. Auch damals, vor 48 Jahren, hieß der Gegner ASV Mainz 88 (bislang drei Titel). "Wir sind als Team zusammengewachsen und voller Euphorie", beschreibt Jello Krahmer die famose Stimmung in der Bundesligamannschaft des ASV. Dafür sorgte in den vergangenen Jahren auch Jellos Trainer und Stiefvater Sedat Sevsay. Der frühere Bundesligaringer ist mitverantwortlich für die Schorndorfer Ringer-Renaissance: "Die Finalteilnahme bedeutet uns wahnsinnig viel", sagt der 49-jährige Sportvorstand im Interview mit SWR Sport, "im ganzen Rems-Murr-Kreis herrscht Euphorie, wir freuen uns wahnsinnig über die große Aufmerksamkeit auch der Medien. Wir saugen das auf und ziehen daraus Energie".

Für Jello Krahmer aber bliebe im Falle des Titelgewinns nicht lange Zeit zum Feiern. Schon am Montag geht es für ihn mit dem Nationalteam ins Trainingscamp nach Kroatien. Schuften und quälen für das nächste große Ziel des Ringer-Schwergewichts: Die Europameisterschaft im April in Zagreb.