Stäbler will deutsche Ringer auf Olympia-Kurs bringen

Der frühere Weltklasse-Ringer Frank Stäbler wird künftig die deutsche Nationalmannschaft verstärken - als Mental-Coach.

Der frühere Vorzeige-Kämpfer Frank Stäbler wird im kommenden Jahr als Mental-Coach in den Kreis der deutschen Ringer-Nationalmannschaft zurückkehren. "Der Bundestrainer hat angefragt, ob ich meine Erfahrung einbringen könnte. Ich werde daher bei mehreren Lehrgängen dabei sein und versuchen, die Jungs vom Kopf her zu briefen", sagte der 33-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

Der dreifache Weltmeister und Bronze-Gewinner von den Olympischen Spielen 2021 in Tokio hat seine Karriere im Februar 2022 beendet und arbeitet seitdem als Keynote-Speaker und Personal-Trainer. Stäbler hat in seiner Karriere in verschiedenen Gewichtsklassen gekämpft und sich vor Olympia 2021 nach einer Covid-19-Infektion wieder zurückgekämpft. Er soll die Athleten vor allem im Kampf um Tickets für die Olympischen Spiele 2024 in Paris unterstützen.