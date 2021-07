per Mail teilen

Im Interview mit SWR Sport äußert sich Ringer-Weltmeister Frank Stäbler aus Musberg über ungleiche Bedingungen beim Thema Dopingkontrollen und über seinen schmerzvollen Kampf mit dem eigenen Körper.

SWR Sport: Aufgrund der Corona-Pandemie ist bei diesen Olympischen Spielen alles ein bisschen anders. Wie sind Ihre Erwartungen?

Frank Stäbler: Es ist alles anders. Ich denke und bin davon überzeugt, dass diejenigen, die sich am besten an die jeweilige Situation anpassen können und die Situation annehmen, auch später am besten damit umgehen können und vor Ort Leistung zeigen. Die Spannung steigt, Stunde für Stunde, Tag für Tag.

SWR Sport: Ihr Ziel lautet Gold?

Ich differenziere zwischen Traum und Ziel. Mein Traum ist, olympisches Gold zu gewinnen, danach richte ich mein ganzes Leben, aber es sind so viele unvorhersehbare Faktoren, die ich nicht direkt beeinflussen kann. Es fängt an mit der Situation vor Ort: Coronabedingt ist alles anders. Wir haben ein extremes Klima da drüben, ich weiß nicht, wie mein Körper damit überhaupt klarkommt. Dann das Abnehmen: Ich muss über acht Kilogramm abnehmen bis zum Wettkampf, von normal 75 Kilogramm auf 67 Kilogramm "abkochen", wie wir das nennen. Das sind lauter ganz, ganz unsichere Faktoren. Deswegen sage ich: Der Traum lebt bis zur letzten Stunde, und ich werde alles dafür geben.

SWR Sport: Wie steht es aktuell um ihr Gewicht? Wie sieht Ihr Ernährungsplan aus?

Die Hälfte ist schon geschafft, ich habe mich auf 71 Kilogramm eingependelt. Ich esse nur noch die Hälfte wie sonst, nur noch sehr gesund, kein weißer Zucker mehr, abends keine Kohlenhydrate mehr, extrem viel auf ayurvedischer Basis, viel mit Chili und Ingwer. Mit Schärfe zu arbeiten heißt, dass der Verbrennungsmotor 24/7 läuft. Ich fühle mich jetzt schon am Limit. Die leichte Hälfte ist geschafft, die schwere liegt noch vor mir.

SWR Sport: Das heißt, Sie gehen jeden Tag hungrig ins Bett?

Ich versuche, es meinem Kopf anders zu sagen, aber es geht jetzt noch. Die schwierigen Tage werden noch kommen. Die letzten Tage kommt dann meine komplette Entwässerung, die letzten zwei bis drei Kilogramm drückt man regelrecht runter, nichts wird dann mehr gegessen, nichts mehr getrunken, viel geschwitzt. Die letzten Tage, bei etwa 69 Kilogramm – das ist der Weg durch die Hölle. Man hat kaum mehr Kraft, nachts kann man nicht mehr schlafen, nicht mehr richtig atmen, nicht mehr richtig schlucken, weil der Mund so ausgetrocknet ist. Das ist der allergrößte Kampf. Das Gewicht zu bringen ist ein schwieriger Kampf, als später die Kämpfe zu bestreiten. Gesund ist es sicherlich nicht. Ich bin in Überwachung von meinen Ärzten. Ich bin bereit, diese Hürde, diese Schmerzen in Kauf zu nehmen für diesen großen Traum.

SWR Sport: Während der Corona-Pandemie gab es weltweit ganz unterschiedliche Regelungen, was Trainings- und Wettkampfmöglichkeiten betrifft. Wie sehen Sie in Anbetracht dessen das Thema Chancengleichheit?

Gerade beim Ringen liegt ganz viel Stärke im Ostblock. Ich weiß, dass dort viele Monate vor uns fast alle durchgeimpft waren und Trainingslager gestartet haben. Da waren wir noch alle in Quarantäne und im Lockdown. Da hatten die schon einen riesigen Vorteil auch uns Deutschen gegenüber. Das konnte und kann man aber noch irgendwie kompensieren. Ein anderes Thema ist das Thema Doping. Ein Jahr fast keine Kontrollen. Das sehe ich sehr, sehr schwierig. Ich persönlich hatte erst heute Morgen wieder eine, bin auf Herz und Nieren überprüft worden, und auch in der Corona-Zeit jede paar Wochen unter Kontrolle. Ich weiß aber auch von meinen Freunden und Gegnern und Sparringspartnern international, dass es bei ihnen nicht so ist. Das wirft schon ganz viele Fragezeichen auf. Deswegen: Chancengleichheit hier sehe ich nicht unbedingt.

SWR Sport: Macht Sie das wütend?

Ich gehe auch hier mental an die Sache ran, wie bei der ganzen Corona-Geschichte. Das sind Dinge, die ich nicht selbst in meiner Macht ändern kann. Somit heißt es für mich – das ist ein Gewinner-Mindset – schnellstmöglich die Situation annehmen, damit klarkommen, sie einfach überwinden, weitermachen. Deswegen schaue ich auf mich, sage: Dann ist es halt so. Ich versuche das sogar umzudrehen. Selbst wenn ich weiß oder vermute, dass die Gegner, ich sage jetzt mal "gestofft" sind, unter Doping, dann ist es für mich eine doppelte Genugtuung, sie zu schlagen.