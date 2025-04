Bronze für Krahmer: Deutsche Ringer bejubeln weitere EM-Medaillen

per Mail teilen

Das deutsche Ringer-Team dreht am Schlusswochenende der Europameisterschaften noch einmal auf. Jello Krahmer holt Bronze, Vereinskollege Lucas Lazogianis gewinnt Silber.

Die Griechisch-römisch-Spezialisten Jello Krahmer und Lucas Lazogianis haben dem deutschen Ringer-Team bei den Europameisterschaften in Bratislava weitere Medaillen beschert. Krahmer sicherte sich im Schwergewicht bis 130 Kilogramm Bronze und wiederholte damit seinen Erfolg von vor fünf Jahren.

Krahmer und Lazogianis: Von Schorndorf auf die große Bühne

Im kleinen Finale gewann der 29-Jährige knapp gegen Beka Kandelaki aus Aserbaidschan. Lazogianis, der in der Bundesliga genau wie Krahmer für den deutschen Mannschaftsmeister ASV Schorndorf kämpft, erreichte das Finale der Klasse bis 97 Kilogramm und kämpfte um Gold. Gegen den Bulgaren Kiril Milow unterlag der 23-Jährige allerdings deutlich mit 1:7.

Niemesch holte Bronze

Das deutsche Team beendet die EM in der Slowakei damit mit drei Medaillen. Am Freitag hatte Luisa Niemesch vom SV Germania Weingarten in der Klasse bis 62 Kilogramm Bronze geholt. Die Freistil-Männer blieben ohne Edelmetall.