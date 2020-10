Der Sport droht im Corona-Chaos zu versinken. Höchst unterschiedliche Regeln der Verbände und Bundesländer bei der Pandemie-Bekämpfung sorgen für Unsicherheit, Frust und immer öfter sogar auch für das völlige Aus im Leistungssport. Jüngstes Beispiel: die Ringer-Bundesliga.

Oliver Eich muss schlucken. Die Worte kommen dem Geschäftsführer des Bad Kreuznacher Bundesliga-Vereins Wrestling Tigers nur schwer über die Lippen. Denn jetzt steht fest: Seine Mannschaft, für die er soviel Herzblut investiert, wird vorerst nicht mehr auf die Matte gehen können. "Wir werden jetzt definitiv aus der Bundesliga aussteigen", sagt Eich. Ein Ausstieg, der nicht freiwillig erfolgt, sondern aufgrund gestiegener Corona-Zahlen im Landkreis. Die Anordnung der Kreisverwaltung ist jedenfalls eindeutig: "Kontaktsport wie Ringen, Rugby oder American Football sind auf Bitten des Landes hin untersagt."

Für die Wrestling Tigers als Neuling in der Elite-Liga der Ringer ist das ein schmerzhafter Rückschlag. "Finanziell ist das eine Katastrophe", gesteht Eich. "Denn bislang hatten wir nur Auswärtskämpfe, also nur Ausgaben und keine Einnahmen." Mit Bundesliga-Kämpfen auf eigener Matte wollte sich der aufstrebende Verein zuhause präsentieren. Sowohl den Fans als auch den potentiellen Sponsoren. Eich: "Das wurde uns jetzt genommen."

Ringer fürchten um die Zukunft ihres Sports

Die Lage bei den Ringern in Rheinland-Pfalz steht symptomatisch für die Zerrissenheit des gesamten Sports in der aktuellen Pandemie-Zeit. Denn während die Bad Kreuznacher aussteigen müssen, wollen die direkten Gruppen-Konkurrenten ASV Mainz 88 und Alemannia Nackenheim weiter ringen. Nicht nur um Punkte, sondern auch um die Zukunft ihres Sports. "Der ganze Verein möchte doch unseren schönen Sport voranbringen", formuliert Baris Baglan, der Vorsitzende des ASV Mainz 88.

Auch bei ihm haben die vergangenen Tage tiefe Spuren hinterlassen. Denn ein positiver Corona-Befund im Trainer-Team des Traditionsvereins sorgte dafür, dass Alemannia Nackenheim nicht zum prestigeträchtigen Rheinhessen-Derby anreiste. "Die aktuelle Corona-Lage ist alarmierend", hatte der Alemannia-Vorstand in einer Mail an Mainz 88 geschrieben. Und weiter: "Uns hat zudem die Nachricht von der Erkrankung eines am sportlichen Geschehen unmittelbar Beteiligten sehr aufgeschreckt." Den Nackenheimer Antrag auf eine Verschiebung des Kampfes lehnte Mainz 88 ab. Begründung: "Die Hygiene-Vorgaben der zuständigen Behörden wurden und werden weiter strikt und vollumfänglich eingesetzt." Eine Einigung konnte nicht erzielt werden. Der Kampf wird am grünen Tisch für Mainz 88 gewertet. Zurück aber bleiben Enttäuschung und Angst um die Zukunft – auf beiden Seiten.

Jede Sportart sucht einen eigenen Weg aus der Krise

Wie zerrissen der Sport auch im übrigen Land ist, zeigen wenige Beispiele stellvertretend: Die Boxer sagen alle Kämpfe bis Jahresende ab, die Volleyballer sogar ihre Saison, der Handballverband Rheinhessen verschiebt den Liga-Start von der Rheinhessenliga abwärts bis zu den Jugendmannschaften bis ins nächste Jahr. Dagegen traten die Bundesliga-Tischtennisspieler des TTC Grenzau zum Heimspiel gegen Neu-Ulm sogar vor Zuschauern an, dank eines umfangreichen Hygiene-Konzeptes. Und die Bundesliga-Handballer der Eulen Ludwigshafen werden am Donnerstag ebenfalls ihre Saison fortsetzen. Allerdings dann ohne Fans auf den Tribünen, wie am Montag bekannt wurde.

Trainer hadern mit Corona-Bestimmungen

Und auch das passierte am Wochenende: Die Nationalmannschaft der Aerobicturner und -turnerinnen traf sich in Ingelheim zum Trainingslager. Doch die Vorbereitung auf internationale Wettkämpfe wurde arg gebeutelt. Der Grund: Die unterschiedlichen Corona-Bestimmungen in den Bundesländern. "Unter den Bedingungen von Rheinland-Pfalz konnte man anreisen", schildert Katrin Engel, die Bundestrainerin Aerobicturnen für Erwachsene. "Aber aufgrund der verschiedenen Situationen sind Sportler aus sechs anderen Bundesländern nicht gekommen. Da können wir natürlich nicht gemeinsam trainieren. Das ist sehr unbefriedigend, weil wir nicht wissen, wo der Weg hingeht."

Katrin Engel steht mir ihrer Einschätzung nicht alleine. Die Unsicherheit ist weit verbreitet. "Das Problem ist die unterschiedliche Auslegung der Corona-Regeln", sagt Stephan Vielmuth, der Vorsitzende von Alemannia Nackenheim. Sein Wunsch: "Gleiche Regeln für alle. Akzeptanz geht nur, wenn alle die gleiche Regelung haben. Das ist das Gebot der Stunde." Der umtriebige Ehrenamtler blickt sich in der leeren Ringer-Halle um und macht sich danach gleich wieder an die Organisations-Arbeit: "Es muss ja irgendwie weitergehen."