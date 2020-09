Er wollte in Tokio 2020 mit dem Gewinn einer Olympia-Medaille seine internationale Karriere als Ringer beenden. Doch die Olympia-Verschiebung bedeutet für Frank Stäbler, nochmal zwölf Monate zu leiden. Auf die Zeit nach seiner Ringerlaufbahn scheint der 31-Jährige bestens vorbereitet zu sein.

5. August 2020. Olympia-Finale im Ringen im griechisch-römischen Stil. Monatelang hat Ringer Frank Stäbler auf diesen einen Kampf, der sein letzter auf internationaler Ebene sein sollte, hingearbeitet. Doch die Corona-Pandemie machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Dadurch wurden sowohl die Olympischen Spiele 2020 in Tokio als auch Stäblers internationales Karriereende um ein Jahr verschoben. "Mein Trainingskollege hat mir letztens gesagt, dass ich jetzt eigentlich Sportrentner wäre", sagt der 31-Jährige bei einem Pressegespräch am vergangenen Sonntag und lacht.

Der Musberger entschied sich, seine Laufbahn als Ringer um ein Jahr zu verlängern und bei Olympia 2021 noch einmal anzutreten. In den nächsten zwölf Monaten steht ihm nochmal ein gewaltiger Kraftakt bevor. Ans Aufgeben hat der Vater einer 2-Jährigen Tochter nie gedacht: "Bereut habe ich den Prozess nie. Mein ganzes Leben ist danach ausgerichtet."

"Alles ist auf den neuen Tag X - den 4. August 2021 - ausgelegt"

Dabei hätte der dreifache Weltmeister gute Gründe gehabt, seine Karriere ohne eine weitere Olympia-Teilnahme ausklingen zu lassen: Er gewann fünf Goldmedaillen bei internationalen Meisterschaften. Der Ringer-Weltverband UWW (United World Wrestling) hat seine Gewichtsklasse gestrichen. Zudem durfte er nicht mehr in der städtischen Sporthalle trainieren.

Stäbler will mit seiner Entscheidung andere Menschen motivieren. "Ich möchte dadurch ein Vorbild sein, nicht gleich aufzugeben, sondern an seinen Träumen festzuhalten und daran zu glauben, vor allem, wenn es mal nicht so läuft." An die ursprünglich geplanten diesjährigen Olympischen Spiele verschwendet der Musberger keinen Gedanken mehr: "Alles ist auf den neuen Tag X - den 4. August 2021 - ausgelegt."

Schwierige Terminplanung und der Wechsel zum ASV Schorndorf

Um den Fokus in den kommenden Monaten nicht zu verlieren, braucht es auch Planungssicherheit. Diesbezüglich bleiben für den zweifachen Europameister jedoch noch einige Fragen offen. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation steht weiterhin nicht fest, ob Ende diesen Jahres die Weltmeisterschaft in Serbien und Anfang nächsten Jahres die Europameisterschaft in Polen ausgerichtet werden kann. Für den Musberger ist aber bereits klar: "Sollte es eine WM geben, werde ich dabei sein." Von einer zusätzlichen Teilnahme an der EM würde er in diesem Fall jedoch absehen. Im Juni 2021 steht zudem noch der Deutschland Grand-Prix auf dem Programm.

Für die Olympia-Vorbereitung sind diese großen Wettkämpfe für den 31-Jährigen enorm wichtig. “Wir brauchen die WM oder die EM, sonst fehlt uns Ringern die Wettkampfpraxis“. Aus diesem Grund hat sich Stäbler entschieden, für die kommende Bundesliga-Saison den Verein zu wechseln. Sein ehemaliger Klub, die Red Devils Heilbronn, werden dieses Jahr aus finanziellen Gründen nicht in der Bundesliga antreten.

Es zog ihn zum ASV Schorndorf. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung. Wir haben ein starkes Team und ich bin mir sicher, dass wir gut funktionieren werden", so Stäbler. Auch Sedat Sevsay, Vorstand und Trainer beim ASV, freut sich über Stäblers Entscheidung: "Vor einigen Wochen hätten wir diesen Wechsel nicht für möglich gehalten. Es ist wunderbar, jemanden wie Frank im Team zu haben." Ebenso sieht es Jello Krahmer, einer der neuen Teamkameraden Stäblers. "Es ist toll, Frank als Teamkollegen zu haben. Junge Athleten wie ich können vieles von ihm lernen."

Verletzung und Gewichtsabnahme erschweren die Olympia-Vorbereitung

Bis zu den Halbfinal-Play-Offs der Bundesliga hat Stäbler geplant, acht mal auf der Matte zu stehen. "Das sind jetzt nicht alle Kämpfe, aber auch nicht wenige", so der 31-Jährige. Momentan beschäftigt den Musberger allerdings etwas, was diesen acht Einsätzen möglicherweise im Weg steht: Eine Eckgelenkssprengung an der linken Schulter. Diese habe sich Stäbler vor einigen Wochen im Training zugezogen. "Mein Arzt sagt, die Schulter sieht aus wie bei einem 60-Jährigen. Aber wir versuchen alles, um das Ganze in den Griff zu bekommen", so der gebürtige Böblinger. Operiert werden muss die Verletzung nicht, Stäbler setzt auf die konservative Methode.

Es handelt sich um eine Verletzung, die sinnbildlich für Frank Stäblers Leidensweg steht. "Ich spüre schon seit einem halben Jahr, dass es so langsam nicht mehr funktioniert, alles auf Gold auszurichten, weil mein Körper anfängt zu rebellieren", so der Familienvater. Dazu kommt, dass der Ringer-Weltverband UWW Stäblers Gewichtsklasse ( bis 72 kg) aus dem olympischen Programm gestrichen hat. Für "Frankie", wie Stäbler von seinen Engsten genannt wird, bedeutet das knappe acht Kilogramm abzunehmen. "Es ist unfassbar schwer, so viel Gewicht zu verlieren und gleichzeitig leistungsfähig zu bleiben. Das wird ein Weg durch die Hölle."

"Das wird schon eng, aber aktuell läuft es gut"

Alles andere als eine Hölle findet Stäbler daheim in Musberg vor. Vor ein paar Monaten hat sich Stäbler mit dem "World Camp" auf dem Bauernhof-Gelände der Eltern sein eigenes Trainingszentrum gebaut. Seine Frau Sandra erwartet ein zweites Kind und zusammen bauen sie ein paar Meter weiter vom Bauernhof entfernt ihr neues Eigenheim. Ein Prozess, den Stäbler vor der unmittelbaren Olympia-Vorbereitung erledigt haben will. "Als Einzugsdatum ist der 23. Dezember geplant, sodass wir Weihnachten im neuen Zuhause feiern können. Das wird schon eng, aber aktuell läuft es gut."

Auch über die Geburt seines zweiten Kindes vor Tokio 2021 freut sich der 31-Jährige sehr. "Meine Kinder sollen Teil der Geschichte sein und sie nicht später von irgendjemand erzählt bekommen." Alle Vorhaben der jungen Familie werden zudem von Angehörigen und Freunden unterstützt. Frank Stäbler ist somit für das Leben nach der Ringer-Karriere bestens vorbereitet.

Nach dem Karriereende: Motivationscoach und Speaker

Für dieses hat der gelernte Bürokaufmann und Fachinformatiker bereits konkrete Pläne. Nach Olympia 2021 soll mit der internationalen Karriere definitiv Schluss sein. Folgen wird eine letzte Bundesliga-Saison im Sinne einer Abschiedstournee. Ob mit dem ASV Schorndorf oder wieder mit den Red Devils Heilbronn, sollten diese dann wieder antreten, steht noch nicht fest. Nach dieser letzten Saison ist dann endgültig Schluss auf der Matte. "Auf meinen zweiten Lebensabschnitt freue ich mich extrem. Ich will auf jeden Fall als Motivationscoach und als Speaker arbeiten. Ich freue mich auf diese Herausforderung", so Stäbler.

Gewachsen ist er dieser mit Sicherheit, denn auch hierbei hat der siebenfache deutsche Meister bereits einiges an Erfahrung gesammelt. "Wir haben schon eine tolle Kampagne auf die Beine gestellt, bei der ich in Brennpunkt-Schulen gehe und Motivationsreden für Kinder halte. Ich habe selbst gelernt, wie viel positives Denken ausmacht." Dem Ringen will er aber zu 100 Prozent verbunden bleiben, demnach soll auch sein selbst erbautes World Camp zukünftig für Jugend- und Elite-Camps genutzt werden.

Es ist alles zurecht gelegt für ein Karriereende des Frank Stäbler. In den nächsten zwölf Monaten dreht sich aber noch einmal alles um den letzten sportlichen Traum: Der Gewinn einer Olympia-Medaille, nachdem er 2012 in London und 2016 in Rio daran gescheitert war. "Es zählt nicht mehr nur das reine Gold, sondern den Weg zu gehen, nochmal das Gewicht zu bringen und meinen Frieden mit Olympia zu finden", so der 31-Jährige.

Den Frieden hat er in seiner Heimat in Musberg längst gefunden. Nach dem Pressegespräch nimmt er mit seinem neuen Teamkollegen Jello Krahmer Ringerpuppen auf die Schulter und posiert für zahlreiche Fotos. Man merkt ihm an, dass er Lust hat auf dieses eine letzte Jahr, auch wenn sein Körper eigentlich nicht mehr mitspielt. Er will es sich selbst nochmal beweisen, ohne dabei zu großen Druck aufzubauen. Ein Rezept, das vielversprechend klingt. Zu gönnen wäre es ihm allemal.