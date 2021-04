Eigentlich wäre Frank Stäbler jetzt schon in der Ringer-Rente. Aber die Verschiebung der Olympischen Spiele hat auch seine Pläne geändert. Jetzt greift er noch mal an: erst bei der Europameisterschaft und dann in Tokio - so sein Plan.

Bei einem Pressetermin im Vorfeld der EM in Warschau steht Frank Stäbler für ein Foto neben einer lebensgroßen Pappfigur von ihm. Ganz kurz mal guckt er den "Papp-Stäbler" an und sagt: "Eigentlich müsste es den in zwei Varianten geben: mit 75 und 67 Kilo." Acht Kilo, die den Unterschied zwischen diesem Tag im April und dem 4. August, dem olympischen Finale, machen. Denn während er bei der EM in seiner eigentlichen Gewichtsklasse bis 72 Kilogramm kämpft, gibt es diese Klasse bei Olympia nicht mehr, dort muss die 67 auf der Waage stehen.

"Wer im Himmel spazieren will, muss einmal durch die Hölle wandern"

Die überschüssigen Kilos sind nicht die einzige Herausforderung. Im Herbst erkrankte Stäbler an Corona, seine Leistungsfähigkeit brach extrem ein, Extra-Atemübungen gehörten monatelang zum Training. Immerhin hat er immer noch genügende Antikörper in sich, die "einem schon das Gefühl geben, man ist im Moment nicht so angreifbar". Ein gutes Gefühl sei das, ob es ein Schutz bis Tokio ist, kann derzeit aber keiner sagen. Irgendwie passend, dieser Spruch, den Stäbler im Kopf behalten hat: "Wer im Himmel spazieren will, muss einmal durch die Hölle wandern."

Aktuell belastender ist eine Schulterverletzung. Streckungen über dem Kopf "sind die Hölle", Bodenabwehr auf der Matte sei "sehr, sehr schwierig", erzählt der Musbacher und zeigt dabei, dass der linke Arm ausgestreckt auf Schulterhöhe gerade so o.k. ist. Weil aber Jammern nicht zu diesem kahlköpfigen Strahlemann gehört, funkeln die Augen und die starke Konkurrenz bei der EM kriegt eine Kampfansage: "Der liebe Gott hat mir noch einen gesunden rechten Arm gegeben, der wird sehr viel kompensieren und ausgleichen müssen!" Die EM ist nach dem Abbruch der Ringer-Bundesliga im vergangenen Herbst der erste Wettkampf für Stäbler, den Titelverteidiger mit Lust auf EM-Gold Nummer drei. Und es wird seine Generalprobe für Tokio.

"Kein Nutellabrot mehr, das tut jetzt schon weh...."

Am 1. Mai beginnt dann die eigentliche Tortur. In Stäblers Worten klingt sie gar nicht so extrem: "Projekt 67 Finale" nennt er das, was ihn gewichtstechnisch in die Olympiaklasse bis 67 Kilo führt. "Kein Nutellabrot mehr, das tut jetzt schon weh" sagt Stäbler, lacht kurz und lenkt den Fokus sofort wieder auf das, was kommt. "Das sind dann wirklich drei Punkte: Ernährung umstellen, Training umstellen, Kopf auf Erfolg programmieren." Punkt. Platz für Zweifel, ob Olympia nicht doch noch abgesagt wird, ist nicht. Ausblenden geht aber auch nicht, weil er ständig darauf angesprochen wird. "Aber wenn ich den Traum olympische Goldmedaille erfüllen will, trotz aller Schwierigkeiten, die mir der Olympiagott in den Weg gelegt hat, dann darf ich nicht zweifeln!"

Auch wenn Stäbler im Juni 32 Jahre alt wird und dann ein echter Ringer-Oldie ist, auch wenn der Körper noch mehr meckert als vor einem Jahr: Die Erwartungen an Frank Stäbler bleiben gleich. Weil er sein letztes Ziel nicht aus den Augen verloren hat. Den Traum von Gold zum Abschluss. Dafür kämpft er nicht nur gegen seinen Gegner, sondern inzwischen auch gegen den eigenen Körper. Aber eben auch für das Leben danach.

"Mit meiner Familie das Nutellabrot in aller Ruhe zu frühstücken, solche Kleinigkeiten sind dann das neue Lebensziel", sagt Stäbler, grinst kurz beim Gedanken daran, aber ist eigentlich schon längst wieder im Tunnel. Denn wenn man nach den Sternen greift, dann ist die Herausforderung auch der eigene Anspruch. Noch so ein Spruch, den sich Frank Stäbler gemerkt hat.