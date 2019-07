Der dreimalige Ringer-Weltmeister Frank Stäbler will in Tokio 2020 endlich seinen Clinch mit Sommerspielen beenden. In London 2012 hatte Stäbler Platz vier belegt, 2016 in Rio war es Rang sieben.

"Ich habe noch eine Rechnung mit dem Schicksal und den Olympischen Spielen offen", sagte Frank Stäbler dem Nachrichtenportal t-online.de. Die bisherigen Olympischen Spiele endeten für den Musberger ohne Medaille. In London 2012 hatte Stäbler Platz vier belegt, 2016 in Rio war es Rang sieben. Nach Tokio will er seine Karriere beenden. Unabhängig von seinem Vorhaben warnt Stäbler vor zu hohen Erwartungen. "Alle reden schon von Olympia-Gold. Aber dass die Wahrscheinlichkeit einer Teilnahme realistisch gesehen bei zehn Prozent liegt, das sieht keiner", sagte der 30-Jährige. Dauer 2:38 min Frank Stäbler ist der erfolgreichste Ringer aller Zeiten Frank Stäbler ist der erfolgreichste Ringer aller Zeiten Stäbler muss in anderer Gewichtsklasse antreten Stäbler muss in Tokio in der Klasse bis 67 Kilogramm antreten, da seine Gewichtsklasse bis 72 Kilogramm abgeschafft wurde. "Ich muss noch acht Kilogramm runter bekommen, aber trotzdem weiterhin leistungsfähig sein. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, ob das überhaupt im Bereich des Möglichen ist. Theoretisch gesehen: nein", sagte Stäbler. Abgeschrieben hat er den Olympiasieg allerdings keinesfalls. "Ich bin natürlich immer noch ein verrückter, unverbesserlicher Optimist", sagte Stäbler, der das Olympia-Finale bereits für sich visualisiert: "Der große Traum ist, dass ich nach einem sensationellen Finale, in dem ich 0:4 hinten gelegen und den Kampf dann doch noch 5:4 gedreht habe, unter Tränen meine Ringerschuhe ausziehe, diese auf der Matte stehenlasse und mich als Olympiasieger verabschiede." Stäbler hatte bei der WM im Oktober 2018 seinen dritten WM-Titel gewonnen. Nach den Goldmedaillen 2015 (66 kg) und 2017 (71 kg) machte sich Stäbler durch seinen Sieg in der Kategorie bis 72 kg zum ersten Ringer, der in drei unterschiedlichen Gewichtsklassen triumphiert hat.