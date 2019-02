Der VfK Schifferstadt reist mit einem Acht-Punkte-Vorsprung zum Finalrückkampf nach Weingarten. Der Stellenwert der Deutschen Ringerliga (DRL) ist jedoch umstritten.

Nach dem 15:7-Sieg aus dem Hinkampf haben die Schifferstadter am Samstagabend beim SV Germania Weingarten beste Chancen, ihren ersten Titel nach 14 Jahren zu gewinnen. In der zweiten Saison der neugegründeten DRL steht der VfK Schifferstadt erneut im Finale. Im vergangenen Jahr haben die Pfälzer nach dem gewonnen Hinkampf gegen den KSV Ispringen noch einen Zwei-Punkte-Vorsprung verspielt.

Doch der Wettbewerb der Deutschen Ringerliga (DRL) ist hoch umstritten.

Umstellung nach Stilartwechsel

Zum Rückkampf wird in der DRL in sechs der zehn Gewichtsklassen die Stilart gewechselt. Dadurch bringen die beiden Mannschaften am Samstag zum Teil neue Sportler auf die Matte.

Was ist der Titel wert?

Sollte dem VfK Schifferstadt der Titelgewinn gelingen, stellt sich für viele Fans die Frage, welchen Wert die Meisterschaft in der DRL hat. Die Liga wurde 2017 von fünf Vereinen gegründet, die nach langem Streit dem Deutschen Ringer Bund (DRB) den Rücken zugekehrt haben. Neben Schifferstadt und Weingarten gehören der KAV Mansfelder Land, der ASV Nendingen, sowie der KSV Ispringen zur Deutschen Ringerliga.

Dominanz der DRL-Vereine

Befürworter der neuen Liga berufen sich darauf, dass abgesehen vom KAV Mansfelder Land die DRL-Klubs zuvor zu den stärksten Vereinen unter dem Deutschen Ringerbund zählten. Gerade Weingarten und Nendingen dominierten bis zu ihrem Austritt die DRB-Bundesliga. Zwischen 2010 und 2017 ging die Meisterschaft immer - bis auf eine Ausnahme - an eins der beiden Teams. Der einzige Verein, der diese Dominanz unterbrechen konnte, war der ASV Mainz 88 mit seinem Titel 2013.

Fehlende deutsche Sportler

Ihre Gegner kritisieren, dass die DRL nur aus fünf Vereinen besteht und dort fast ausschließlich ausländische Ringer auf die Matte gehen. Der DRB erkennt die neugegründete Liga nicht an und droht deutschen Ringern mit härtesten Strafen, wenn sie in der DRL antreten. So müssen die deutschen Ringer befürchten, bei einem Wechsel in die DRL nicht mehr für internationale Wettkämpfe nominiert zu werden.

Unabhängig von den Querelen scheint die DRL vom Publikum angenommen zu werden. Beim Hinkampf in Schifferstadt waren 1.500 Zuschauer begeistert von den Kämpfen auf Weltklasse-Niveau.