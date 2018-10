Der zweimalige Ringer-Weltmeister Frank Stäbler steht bei der WM in Budapest im Finale. Er kann seinen dritten Titel holen - und damit Geschichte schreiben.

Zum Schluss hatte Frank Stäbler leichtes Spiel. Der Musberger Ringer hat seinen Kontrahenten Rasul Chunayev (Aserbaidschan) gleich zweimal auf die Matte geworfen und das Halbfinale der Ringer-WM in Budapest souverän mit 9:1 für sich entschieden. Stäbler steht damit zum dritten Mal in Folge in einem WM-Finale und kann als erster Ringer in drei verschiedenen Gewichtsklassen Weltmeister werden. Im Finale trifft er am Freitagabend gegen 19 Uhr auf den Ungarn Balint Korpasi.

"Frank war nervenstark und hat kämpferisch eine absolut beeindruckende Leistung gezeigt", lobte Sportdirektor Jannis Zamanduridis seinen besten Kämpfer. "Ich kenne kaum einen, der so nervenstark ist." Nach seinem Sieg über Ex-Weltmeister Tschunajew breitete Stäbler die Arme aus, ballte die Fäuste und ließ sich von den vielen deutschen Fans mit "Franky, Franky"-Sprechchören feiern.

Stäbler peilt den historischen Hattrick an

Stäbler tritt in der ungarischen Metropole in der Kategorie bis 72 kg an. Den Titel 2015 in Las Vegas holte der Schwabe vom KSV Musberg in der Klasse bis 66 kg, im vergangenen Jahr in Paris folgte der Triumph in der Kategorie bis 71 kg. Im Anschluss teilte der Weltverband UWW die Gewichtsklassen neu ein, deshalb geht der Top-Athlet des Deutschen Ringer-Bundes (DRB) nun in der Kategorie bis 72 kg an den Start.

Dauer 02:36 min Mission Titelverteidigung Frank Stäbler ist der derzeit beste deutsche Ringer. Er ist mehrfacher Weltmeister. Jetzt will er bei der WM in Budapest seinen Titel verteidigen.

Holpringe WM-Vorbereitung

Dass er es überhaupt zu den Titelkämpfen schafft, war im August noch fraglich. Stäbler litt unter Beschwerden im Herzbereich, die aber nicht die zunächst befürchteten lebensbedrohlichen Ursachen hatten. Zwei Rippen hatten sich verschoben und drückten auf die Nervenbahnen rund um das Herz. "Das habe ich zu 100 Prozent in den Griff bekommen", sagte Stäbler, der seit einer Niederlage vor zwei Jahren in der Bundesliga all seine Kämpfe auf nationaler und internationaler Ebene gewonnen hat.

Zudem sorgten eine Verletzung und der "Hallenstreit von Musberg" für Schlagzeilen. Im Sommer musste Stäbler zwischenzeitlich aus seiner Trainingshalle ausziehen. Hintergrund war seine Dauerfehde mit Joachim Beckmann, dem Vorsitzenden des TSV Musberg. Geschickt nutzte Stäbler den Streit zur Selbstinszenierung. Er ließ im früheren Kuhstall seiner Eltern Trainingsmatten aufbauen und lud die Medien ein.