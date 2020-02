Zum letzten Mal wird Ringer-Weltmeister Frank Stäbler aus Musberg bei einer Europameisterschaft antreten. Sein Ziel in Rom: eine Medaille und ein Foto vor dem Kolosseum.

Der dreimalige Ringer-Weltmeister Frank Stäbler sieht seinem Olympia-Formcheck bei den am Montag beginnenden Europameisterschaften in Rom zuversichtlich entgegen. "Ich bin in der Vorbereitung ohne Verletzung geblieben und stehe voll im Saft", sagte der 30-Jährige: "Ich hoffe, am Donnerstag, am Tag nach dem Finale, auf ein Foto mit einem Lächeln vor dem Kolosseum."

Dauer 1:20 min Frank Stäbler zu seinen Chancen bei der Ringer-EM in Rom Frank Stäbler zu seinen Chancen bei der Ringer-EM in Rom

Nur drei Kilo müssen runter

Der Griechisch-Römisch-Spezialist, der 2012 seinen bisher einzigen EM-Titel geholt hat, geht in Rom am Dienstag und Mittwoch in seiner regulären Gewichtsklasse bis 72 kg an den Start. Wenige Tage vor Beginn der Titelkämpfe wog Stäbler 75 kg, er muss also noch drei Kilo abnehmen. "Aber drei Kilo, das zählt bei uns Ringern fast gar nicht zum Abnehmen," erzählt er.

"Im Hinblick auf die Olympischen Spiele wird es natürlich wieder krasser," blickt er schon voraus. Da die Kategorie bis 72 kg nicht olympisch ist, wird Stäbler bei den Spielen in Tokio (24. Juli bis 9. August) in der Klasse bis 67 kg antreten - und muss entsprechend abkochen. Danach wird der Schwabe, der in Japan eine Medaille anpeilt, seine internationale Karriere beenden.

Mehr als 60 Fans dabei

Vorher will Stäbler aber bei den Europameisterschaften in Rom für sich und seine treue Fangemeinde eine Medaille erkämpfen. Michaela Stäbler, Franks Mutter, hat wieder eine große Reisegruppe organisiert. Mehr als 60 Anhänger werden den Weltmeister in der ewigen Stadt unterstützen. "Der grüne Block steht", freut sich Stäbler.