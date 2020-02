Sie waren ein im Wortsinne starkes Brüderpaar: Hermann Baruch, Europameister im Ringen 1924, und Julius Baruch, Europameister im Gewichtheben im gleichen Jahr. Die Athleten des ASV Kreuznach wurden damals zuhause wie Helden empfangen, auf Schultern getragen, mit Glückwünschen überhäuft. Jahre später wurden die jüdischen Sportler mit weiteren Mitgliedern der Baruch-Familie verraten und deportiert.

Das Haus in der Hochstraße 38 in Bad Kreuznach fällt nicht weiter auf. Ein Pizza-Service im Erdgeschoss, Wohnungen in den oberen Stockwerken. Auf dem Bürgersteig fällt dem aufmerksamen Passanten dann aber die besondere Form der Erinnerung auf: Fünf sogenannte Stolpersteine sind ins Pflaster eingelassen, mit goldschimmernder Oberfläche und gestanzter Schrift, die der brutalen Wahrheit Rechnung trägt, die sich an dieser Adresse abgespielt hat. Denn fünf Mitglieder der jüdischen Familie Baruch wohnten hier, bevor sie von den Nationalsozialisten verschleppt und ermordet wurden.

Dauer 2:35 min Die Baruch-Brüder: Erst gefeiert, dann ermordet Die Baruch-Brüder: Erst gefeiert, dann ermordet

"Es macht mich unendlich traurig", erzählt Steffen Oberst, selbst früher ein erfolgreicher Ringer und seit Jahrzehnten Sammler unzähliger Zeit-Dokumente seines Sports: "Eine solche Entwicklung ist für mich unerklärlich, wie man Sportler erst feiert und dann denunziert und ermordet. Das macht mich fassungslos."

Weit über Bad Kreuznachs Grenzen hinaus bekannt

Denn die Baruch-Brüder waren durch ihre sportlichen Erfolge weit über Kreuznach hinweg berühmte Sportler, Vorbilder für die Jugend, angesehene und bestens integrierte Mitbürger in der Stadt an der Nahe. Der ASV 03 holte in den Zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts zweimal die Deutsche Mannschafts-Meisterschaft, Hermann und Julius Baruch eilten im Ringen und Gewichtheben von Sieg zu Sieg.

Besonders perfide: Der Konkordiasaal war damals der Veranstaltungsort für viele Wettkämpfe mit überschäumender Freude am Sport - und anschließend der Ort, in dem die Reise der Baruch-Brüder in den Tod begann. "Da kamen viele tausend Zuschauer, um sich die Athleten anzuschauen und mit Ihnen zu feiern", schildert Steffen Oberst: "Und Jahre später hat man Sportler und Bürger der Stadt Bad Kreuznach genau an diesem Ort zusammengeholt und dann deportiert."

Ihr Schicksal soll nicht vergessen werden

Die Erfolge von Julius und Hermann Baruch füllen viele Buchkapitel und Trophäenschränke. Ihr Schicksal soll nicht vergessen werden, wünschen sich auch Schüler und Schülerinnen der Kreuznacher Sophie-Sondhelm-Gesamtschule und des Lina-Hilger-Gymnasiums, die sich intensiv mit der Geschichte der Juden-Verfolgung in ihrer Stadt befasst und die Verlegung der Stolpersteine mit initiiert haben. Auch Steffen Oberst will mit seinen Zeit-Dokumenten weiter zur Aufklärung beitragen und "das Unerklärliche", wie er es formuliert, in ehrendem Gedenken halten.

Ab jetzt mahnen die Stolpersteine vor dem Haus in der Hochstraße 38. "Hier wohnte Hermann Baruch, deportiert 1942, ermordet in Auschwitz." Und :"Hier wohnte Julius Baruch, verhaftet 1944, Buchenwald, Todesmarsch April 1945, ermordet."