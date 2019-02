per Mail teilen

Denis Kudla hat bei Alemannia Nackenheim um ein weiteres Jahr verlängert. Das Aushängeschild geht damit in seine dritte Saison beim Ringer-Bundesligisten.

Bei den Bundesliga-Ringern in Nackenheim ist die Freude groß. Die Ringer aus dem 4.000-Einwohner Dörfchen vor den Toren der Rheinland -Pfälzischen Landeshaupstadt gehören immer noch zu den Kleinen der Ringer-Bundesliga; Denis Kudla gehört zu den Großen der Ringerwelt. "Viel Überzeugungsarbeit mussten wir nicht leisten. Denis fühlt sich wohl bei uns", freut sich Abteilungsleiter Ralf Wagner. Für die Alemannen ist der Olympia-Dritten von Rio de Janeiro 2016 extrem wichtig. "Er ist absoluter Leistungsträger und trägt als weltweite Ringer-Größe unseren Namen nach außen", bekräftigt Wagner.

Seit vergangenem Sommer und seinem Sieg beim Grand Prix of Germany tritt Kudla international als Alemanne auf. Zuvor ging er bei Einzel-Wettkämpfen weiter für seinen Heimatverein VfK Schifferstadt auf die Matte. Die Ringer Vita des 24-jährigen liest sich beeindruckend: Eine ganze Reihe Medaillen hat er schon gewonnen. Neben Olympia-Bronze in Brasilien gewann Kudla schon zweimal EM-Bronze (2016 und 2018) sowie eine Silbermedaille bei den Weltmeisterschaften 2017 in Paris.

Deutscher Hoffnungsträger für Tokio 2020

Für Olympia 2020 in Tokio ist Kudla erneut einer der großen deutschen Hoffnungsträger. Die Priorität des Halbschwergewicht-Ringers (kann auch im Schwergewicht antreten) liegt zwar klar auf dem Großevent. Alemannia Abteilungsleiter Wagner macht sich aber keine Sorgen, dass Kudla während der Meisterrunde wegen der Olympia-Vorbereitung fehlen wird. "Wenn wir ihn brauchen, ist er da", sagt der Abteilungsleiter.