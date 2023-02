Südwest-Schlager um den Meistertitel im Ringen: Mainz 88 empfängt Schorndorf

Am Samstag (04.02.2023) kommt es im Finale der deutschen Ringer-Bundesliga zum Südwest-Schlager. Vizemeister ASV 88 Mainz empfängt den ASV Schorndorf zum Hinkampf in der Sporthalle am Großen Sand.

Der deutsche Meister im Ringen kommt definitiv aus dem Südwesten. Im Duell Rheinland-Pfalz gegen Baden-Württemberg trifft der Vizemeister ASV 88 Mainz im Finale auf den ASV Schorndorf. Die Gäste aus Schwaben sind dafür verantwortlich, dass es nicht zur Wiederauflage des Vorjahresfinales kommt. Ein überraschend klarer 15:8-Sieg im Halbfinal-Hinkampf gegen Serienmeister Wacker Burghausen legte die Grundlage, welche auch die knappe 8:10-Niederlage im Rückkampf nicht mehr zerstören konnte. Der ASV Mainz 88 hatte es indes im Halbfinale mit dem SC Kleinostheim zu tun und ließ beim 17:14-Sieg im Hinkampf und dem 15:12-Sieg im Rückkampf keine Zweifel aufkommen. Nach dem verlorenen Finale im letzten Jahr gibt es für die 88er nun also die nächste Chance auf den Titel. Riesige Vorfreude aufs Finale "Jeder will dabei sein, die Geschäftsstelle ist voll mit begeisternden Fans“ sagt das Mainzer Vorstandsmitglied Mehdi Jafari Ghorzini. Die Vorfreude ist also riesig, aber es wird einen harten Kampf geben, denn Schorndorf-Coach Sedat Sevsay kommt mit einem klaren Plan. "Wir sind jetzt so weit gekommen und wollen uns nicht kurz vor dem Ziel mit dem Erreichten zufrieden geben. Wir starten jetzt die Mission zweiter Stern. Unser Ziel zum 115-jährigen Vereinsjubiläum ist ganz klar der Gewinn des Meistertitels."