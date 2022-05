Faye Füllgräbe-Jung: Das vielseitige Leben der Vielseitigkeitsreiterin

Die Arbeit mit Pferden ist der Beruf von Faye Füllgräbe-Jung. Die Geburt von Sohn Lio hat ihre Prioritäten aber verschoben. Wie sie Ehe, Mutter-Sein, Beruf und die Liebe zu Pferden unter einen Hut bekommt, hat sie SWR Sport erzählt.

"Vorher war nur der Sport, volle Konzentration darauf und zwar mit Riesenehrgeiz. Jetzt weiß ich, dass Lio das Wichtigste ist, und gehe lockerer an das ganze Reiten heran."

Faye Füllgräbe-Jung ist im Pferdesport zu Hause - und privat seit einem Jahr Mutter. Nach längerer Turnierpause sorgt Söhnchen Lio für Gelassenheit bei der Vielseitigkeitsreiterei. Perfektes Babysitting gehört jedoch dazu. Denn da entweder ihre Schwester Freya beim Turnier mit dabei ist, ihre Schwiegereltern den Kinderwagen durch die Gegend schieben oder Ehemann Michael Jung mit Lio unterwegs ist, kann Füllgräbe-Jung ihr Comeback in der Turnierszene richtig genießen.

Kleine Zweifel hatte sie aber schon. "Natürlich denkt man erst: 'Kann man diesen Sport auch noch so weitermachen, wenn man dann Mama ist?' Aber eigentlich stand nie außer Frage, dass ich komplett aufhöre", sagt sie im Gespräch mit SWR Sport.

Faye Füllgräbe-Jung ist nicht nur als Reiterin vielseitig: Sie ist auch Mutter, Ehefrau und Pferdephysiotherapeutin. SWR

Mit dem Wallach "Ignaz" - einem siebenjährigen Youngster - hat Füllgräbe-Jung neue sportliche Ziele. Das Pferd wurde zu Hause im Reitstall Horb-Altheim optimal ausgebildet und meistert das Dressur-Viereck, den Spring-Parcours und das Gelände - egal ob beim Sprung über Baumstämme oder über die oft spektakulären Wasserhindernisse.

Olympiasieger und Ehemann Michael Jung als Rückendeckung

Wenn die 32-jährige Reiterin, wie zum Beispiel beim Turnier in Radolfzell, ganz locker ins Ziel galoppiert, wartet dort Ehemann Michael Jung. Die beiden haben sich beim Reitsport kennengelernt, sind seit fast zehn Jahren ein Paar. Im April 2021 folgten dann die Hochzeit und die Geburt von Sohn Lio.

"Lio ist ein ganz besonderes Geschenk, vor allem ein wunderbarer Junge. Er hat morgens schon gute Laune und strahlt uns an."

Wenn Lio tagsüber im Kinderwagen von neuen Abenteuern träumt, wird in der Familie Jung die Haus- beziehungsweise Stallarbeit geteilt. Als Turnier-Reiterinnen-Ehemann packt auch ein Olympiasieger fleißig mit an: Michael Jung mistet die Boxen in den Stallzelten aus und kümmert sich um Heu für die Pferde. Reiterin Faye kann sich ganz entspannt um das Abspritzen und Säubern nach dem Turnier-Einsatz kümmern.

Der Alltag einer Pferdefamilie

Die Arbeit mit Pferden ist für Faye Füllgräbe-Jung Leidenschaft und Beruf zugleich. Nach dem Abitur hat sie zunächst eine Ausbildung als tiermedizinische Fachangestellte gemacht, später dann ein Studium zur Tierphysiotherapeutin abgeschlossen. Seit 2014 arbeitet sie selbstständig in diesem Bereich - auch jetzt als Mutter. "Ich habe immer noch meine ganzen Stammkunden und bin eigentlich wirklich fünf Tage die Woche auch unterwegs. [...] Meistens nehme ich Lio und eine Babysitterin einfach mit", beschreibt sie ihren Alltag.

An den Wochenenden ist Familie Jung auf Turnieren aktiv. Das Dreiergespann wohnt dann gemeinsam in einem LKW, direkt bei den Stallzelten. Das sei, wie in einem Wohnmobil, etwas eng, aber wunderschön. Vor allem weil viel zu tun ist. Das liegt nicht an Söhnchen Lio, sondern viel mehr an der Rolle von Michael Jung, der nicht nur Ehemann, sondern auch Trainer von Faye Füllgräbe-Jung ist. "Ich versuche, sie so gut wie möglich zu unterstützen, zu motivieren, und ihr zu helfen. Das ist manchmal nicht so einfach als Trainer und als Ehemann", sagt der dreifache Olympiasieger lachend. Faye Füllgräbe-Jung ergänzt: "Familie ist Familie und wenn man Reitunterricht hat, ist das der Reitlehrer. Außerdem weiß ich ja immer, dass er Recht hat mit dem, was er sagt".

Vom Hunde- und Pferdetrainer zum Nachwuchstrainer?

Anspannung gibt es auf Turnieren trotzdem: aber nicht beim jeweiligen Reiter, sondern beim Zuschauer. Beide geben zu, es mache sie nervös, wenn der Partner auf dem Pferd sitzt, denn dann habe man ja keinen Einfluss mehr auf das, was passiert.

Ob beide eines Tages als Trainerteam zuschauen, wenn Sohn Lio durchs Gelände galoppiert, ist noch offen: "Das kann ich jetzt noch nicht so genau beurteilen. Wir haben erstmal mit Pferden und Hunden angefangen, jetzt kommt der Kleine dazu, mal sehen", äußert sich Faye Füllgräbe-Jung lachend.

Fest steht: Hindernisse waren für diese Familie noch nie ein Problem!