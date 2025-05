Sven Lux ist der Chefbereiter im Reitstall von Olympiasieger Michael Jung und startet beim Internationalen Vielseitigkeitsturnier in Marbach. Trotz eines schweren Sturzes hat er nicht aufgegeben.

Bei der "Internationalen Marbacher Vielseitigkeit" satteln an diesem Wochenende (15.-18.5.2025) 120 Reiterinnen und Reiter aus elf Nationen ihre Pferde. Auf dem Haupt- und Landgestüt Marbach ist dann wieder jede Menge los. Ein Vielseitigkeitsreiter ist dabei besonders motiviert: Sven Lux. Der 33-Jährige liebt diesen Sport. Adrenalin verspüre man zwar besonders beim Geländeritt, doch für die richtige Partnerschaft mit dem Pferd müsste auch im Dressur-Viereck und im Springparcour alles ganz harmonisch sein, sagt Lux im Gespräch mit SWR Sport.

Sven Lux - Schon mit dem Pony über jeden Baumstamm

Seine Begeisterung merkt man ihm an. Der Vielseitigkeitsreiter hat bereits reichlich Routine - vor allem, was Geländeritte betrifft. Schon als Kind wollte er mit seinem ersten Pony immer nur ausreiten, am liebsten nur durch den Wald und über jeden Baumstamm, der im Weg lag, musste er drüberspringen: "Das war von Anfang an das Größte für mich."

Vorbild: Olympiasieger Michael Jung

Sein größtes Vorbild war schon immer Vielseitigkeitsreiter Michael Jung. Denn als er im Jugendalter war, glänzte Michael Jung bereits in Baden-Württemberg, es gab die ersten Schlagzeilen und Storys über dessen Erfolge in den Pferdesport-Fachzeitschriften. Den ersten Kontakt hatte Sven Lux dann als 15-Jähriger, denn zur Konfirmation bekam er einen Gutschein für eine Reitstunde im Reitstall Jung geschenkt.

Als Michael Jung 2012 in London dann Doppel-Olympiasieger wurde, organisierte der Reitverein einen Überraschungsempfang für ihren "Michi". Sven Lux bastelte damals ein Plakat und erzählte im ersten Interview, am 1. August 2012, warum Michael Jung sein Idol ist: "Was mich besonders an ihm überzeugt, ist einfach seine Genialität, beim Reiten seine Lässigkeit und wie er einfach die Pferde zu Top-Ergebnissen bringt und das konstant."

Vom "Michi Jung-Groupie" zum Chefbereiter

Sven Lux, aufgewachsen in Böblingen, zog 2013 mit der Familie in den Norden, studierte nach dem Abitur in Kiel Agrarwissenschaften, brach das allerdings ab und machte eine Ausbildung als Pferdewirt. Er betrieb eine eigene Anlage und bildete selbständig Pferde aus. 2022 ging es dann zurück in die alte Heimat, als Chefbereiter im Reitstall seines Vorbilds Michael Jung. Er beschreibt Sven Lux als sehr verlässlich: "Er gibt sich ganz viel Mühe, hat sehr viel Gefühl, was vor allem bei jungen Pferden nötig ist. Und ich glaube, mit noch mehr Erfahrung bringt er es mal richtig weit."

Zwangspause nach Sturz mit Beckenbruch

Wie gut er mit jungen Pferden zurechtkommt, wie weit er es bisher geschafft hat, dürfte vor allem einige Ärzte überrascht haben: Bei einem Trainingssturz in der Halle im Dezember 2022 landete das Pferd auf dem Reiter. Diagnose: dreifache Beckenfraktur. Schambeine und Beckenpfanne mussten extern fixiert werden. Einen Monat lang durfte er nur auf dem Rücken liegen, musste jeden Schritt neu lernen. Für Sven Lux war das allerdings kein Grund, über einen Berufswechsel nachzudenken: "Ich habe einfach nur gedacht, was kann ich alles tun, um so schnell wie möglich wieder auf die Beine zu kommen." Nach zweieinhalb Monaten habe er das erste Mal wieder im Sattel gesessen, nach drei Monaten das erste Turnier nach der Verletzung geritten. "Das war eigentlich laut der Ärzte unmöglich."

Große Auszeichnung: Goldenes Reitabzeichen

Sven Lux ist ein motivierter, fröhlicher und erfolgreicher Reiter. Im November 2024 bekam er das begehrte Deutsche Reitabzeichen in Gold verliehen. Ein besonders emotionaler Moment, inklusive besonderer Ehrenrunde mit der Kutsche: Der Niederländer Ijsbrand Chardon hatte extra seine Vierspänner angespannt, um seinen "Schwiegersohn in Spe" zu würdigen. Denn Jeannette Chardon ist ebenfalls Vielseitigkeitsreiterin, wohnt mit ihrem Freund Sven in Horb, wo auch der Reitstall von Michael Jung ist.

Alle beim Vielseitigkeitsturnier in Marbach am Start

An diesem Wochenende in Marbach wird Sven Lux seiner Partnerin wichtige Tipps für das Dressur-Viereck, beim Geländecheck und im Springparcours geben. Dass Jeannette in einer Dressurprüfung besser platziert ist als ihr Lebensgefährte, ist für ihn kein Problem. Denn Sven Lux ist mit dem erst achtjährigen Wallach "Tulli" unterwegs und der will lieber flott galoppieren, als gesittet durchs Viereck zu traben.

"Irgendwann klappen die großen Träume"

Dass die von ihm gut und gründlich ausgebildeten Pferde, die vierbeinigen Hoffnungs-Talente, später verkauft werden, gehöre zu seinem Job als Bereiter. Manchmal sei das schon sehr schade, doch Sven Lux vertraut seinem Chef: "Michi ist fair und gibt mir auch Chancen. Wenn man fleißig ist, wird das auch honoriert. Man darf nie die Ziele aus den Augen verlieren, dann klappen irgendwann auch die großen Träume."